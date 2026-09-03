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A Manfredonia la Festa de l’Unità dal 4 al 6 settembre

Da che parte stare. Abbiamo scelto di fare di questa domanda il filo conduttore della nostra Festa de l’Unità.

Non è uno slogan, ma una scelta politica. In un tempo segnato da guerre, disuguaglianze, crisi ambientali e nuove fragilità sociali, crediamo che la politica abbia ancora il dovere di assumersi delle responsabilità, indicare una direzione e costruire visione.

Dal 4 al 6 settembre, in Piazzale Ferri, la Festa de l’Unità tornerà ad essere il luogo del confronto, della partecipazione e dell’impegno.

La Festa de l’Unità è, da sempre, molto più di una manifestazione politica. È il luogo in cui una comunità si ritrova per discutere, confrontarsi e rinnovare il proprio impegno per una società più giusta, più libera e più solidale.

In un tempo in cui prevalgono troppo spesso l’indifferenza e la semplificazione, noi scegliamo di investire nel confronto, nella partecipazione e nella forza delle idee.

Perché ogni stagione della storia ci pone la stessa domanda: da che parte stare?

Noi vi aspettiamo dal 4 al 6 settembre, in Piazzale Ferri, per costruire insieme una risposta.