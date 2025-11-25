[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Manfredonia il “Caffè letterario”

Si è tenuto lo scorso venerdì 21 novembre l’ evento culturale e musicale presso L’Accademia musicale UMPF di Manfredonia, il “caffè letterario ” con la presentazione del libro di Don Salvatore Miscio “Dio del cielo vienimi a cercare”. Durante l’evento si sono esibiti gli allievi e gli insegnanti dell’ Accademia eseguendo i celebri brani del cantautore Fabrizio de Andrè. Un pomeriggio intenso di emozioni, poesia, cultura e musica.