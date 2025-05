[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Manfredonia giovedì 29 maggio al Teatro “Lucio Dalla” arriva il documentario “Il sangue mai lavato” sulla figura di Francesco Marcone

Arriva anche a Manfredonia, dopo le tappe di Bari, Foggia, Roma e Torino, “Il sangue mai lavato”, il documentario sulla figura di Francesco Marcone, ucciso dalla criminalità organizzata il 31 marzo 1995 a Foggia, per la regia di Luciano Toriello.

Il documentario, che ha debuttato in anteprima al festival cinematografico Bif&st, verrà presentato giovedì 29 maggio, alle ore 20.30 al Teatro Comunale “Lucio Dalla”, in una serata fortemente voluta dal Comune di Manfredonia, in collaborazione con Avviso Pubblico e la compagnia Bottega degli Apocrifi, all’interno del festival “Con gli Occhi Aperti”, progetto di ambito territoriale delle politiche sociali dei comuni di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta.

L’iniziativa vedrà prima la proiezione del documentario e poi, a seguire, un dialogo pubblico impreziosito dagli interventi di Daniela Marcone, figlia di Francesco e referente nazionale per la memoria di Libera; Luciano Toriello, regista; Felice Sblendorio, coautore del documentario; Giovanni Dello Iacovo, giornalista; Mons. Franco Moscone e l’avvocato Gaetano Prencipe.

La serata, moderata dal giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Filippo Santigliano, sarà introdotta dagli interventi istituzionali di Domenico La Marca, sindaco di Manfredonia; e da Pierpaolo d’Arienzo, coordinatore di Avviso Pubblico per la Puglia.

“Il Comune di Manfredonia è orgoglioso di poter ospitare e far conoscere ai suoi cittadini questo prezioso lavoro sulla figura di un servitore dello Stato ucciso per la sua etica e la sua onestà. Il documentario, realizzato da Luciano Toriello e scritto assieme al nostro concittadino Felice Sblendorio, è un colpo allo stomaco utile a svegliare le coscienze e rompere quel silenzio durato troppi anni. Nel contrasto fra le inchieste, gli errori giudiziari e l’indifferenza della Foggia dell’epoca, viene raccontata la dignità, la forza e la voglia di giustizia e di cambiamento di Daniela e Paolo, i due straordinari figli di Francesco Marcone che da trent’anni scrivono pagine di verità e memoria importanti per il nostro territorio”, commenta il sindaco Domenico La Marca.

“Questa iniziativa, per noi significativa, inaugura un percorso di promozione della legalità che, assieme ad Avviso Pubblico, cominciamo a fare coinvolgendo la società civile, le scuole e i giovani della nostra città. Partire con il ricordo di una figura come quella di Marcone, all’interno di questo festival che ci consiglia di tenere sempre gli occhi aperti, credo sia un buon modo per contrapporre la bellezza della legalità contro l’oscura mentalità mafiosa”, la conclusione di La Marca.

Il 31 marzo 1995, due colpi di pistola spezzano la vita di Francesco Marcone, direttore dell’Ufficio del Registro di Foggia (Ministero delle Finanze). “Il sangue mai lavato” scava in questa pagina oscura e unica della storia italiana, ricostruendo i fatti e il percorso tortuoso delle inchieste, attraverso trent’anni di materiale d’archivio e testimonianze dirette dei protagonisti. Un’indagine incalzante su un delitto spietato, avvolto ancora oggi in un intrigo di ombre e misteri, in cui la legge e la verità hanno percorso spesso strade opposte.

La serata, che gode anche del patrocinio del presidio di Libera “Toure Moussa” di Manfredonia e del presidio scolastico “Caterina Ciavarrella“, è a ingresso gratuito.

Per informazioni: Bottega degli Apocrifi – Teatro Comunale “Lucio Dalla”, Via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it