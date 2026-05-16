A Manfredonia domani la 3a tappa del Campionato Zonale Optimist

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Manfredonia ospita la 3° tappa del Campionato Zonale Optimist

Il 17 maggio si affronteranno all’incirca 70 giovanissimi campioni della piccola classe velica

È la più amata, la più riconoscibile: tra le piccole vele che danzano e spumeggiano sotto costa in ogni stagione, è senza dubbio la protagonista.

È la classe velica Optimist, la barca dei giovani “solitari” dai 6 ai 15 anni, fatta di prime sfide, entusiasmo e libertà. Saranno circa 70 gli equipaggi pronti a incontrarsi e confrontarsi nelle acque del Golfo di Manfredonia in occasione della 3ª tappa del Campionato Zonale Optimist / 2ª Selezione Coppa Primavela in programma il prossimo 17 maggio.

«Accogliere tante e tanti giovani veliste e velisti provenienti da tutta la Puglia è per noi motivo di grande gioia, oltre che di responsabilità – afferma Ilenia Clemente, presidente del Gargano Sailing Club –. A tutti loro vogliamo far sentire il calore autentico della nostra comunità di mare».

La regata del 17 maggio è il secondo appuntamento velico organizzato dal giovane e già attivissimo sodalizio sipontino, dopo la tappa del Campionato Zonale Classe Dinghy 12’ dell’11 e 12 aprile.

Un percorso che, passo dopo passo, ha portato il Gargano Sailing Club a guadagnarsi l’opportunità di curare tre importanti eventi velistici tra Manfredonia e Vieste, in programma dal 5 settembre al 1° novembre, inseriti nel calendario ufficiale di Puglia 2026 – European Region of Sport.

«Da mesi lavoriamo con passione, insieme al prezioso supporto della Federazione Italiana Vela, per costruire tre competizioni che possano raccontare al meglio il nostro territorio – prosegue Ilenia Clemente –. Vogliamo portare Manfredonia e il Gargano al centro della scena velica pugliese e nazionale, valorizzando il fascino dello sport di mare e lo spirito di accoglienza che ci contraddistingue».

«Le manifestazioni sportive, soprattutto quelle che vivono sul mare, hanno una capacità unica: connettere le persone, creare legami, far nascere momenti di condivisione autentica. In un tempo come questo, sono occasioni preziose di incontro e serenità.

Le regate del 17 maggio saranno per noi anche una prova generale, affrontata con entusiasmo, cura e il desiderio sincero di far sentire ogni partecipante a casa».