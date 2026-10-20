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A Manfredonia arriva “Il presente e il domani in concerto”: tre serate dedicate ai giovani talenti del pianoforte



Un pianoforte, tre serate e la voglia di dare spazio a chi la musica ce l’ha davvero nel sangue. Dal 23 al 25 ottobre prende il via a Manfredonia la nuova rassegna pianistica “Mirella Testoni”, intitolata “Il presente e il domani in concerto”.

A ospitare l’iniziativa saranno gli spazi de “Il palco in una stanza” (in via arte del ferro 13/B), che per l’occasione inaugura la sua quinta stagione musicale con una scelta molto chiara, quella di puntare tutto sui giovani talenti del territorio. L’idea alla base del progetto è semplice ma potente, quella di ascoltare, applaudire e sostenere i giovani talentuosi.

Il programma vedrà alternarsi sul palco tre giovani pianisti nel corso del weekend:Venerdì 23 ottobre (ore 21.00) ad aprire la rassegna sarà Marianna Ruggiero; sabato 24 ottobre (ore 21.00) la seconda serata vedrà protagonista Alessandro De Rosario e domenica 25 ottobre (ore 20.00) la chiusura del trittico sarà affidata a Gabriella Russo.

Tre appuntamenti da non perdere per chi ama la grande musica classica e per chi desidera sostenere dal vivo i giovani artisti della nostra terra.

Contatti e prenotazioni: 347 5416337

Mattea Dragano per FoggiaReporter