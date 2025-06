[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Macchiagodena porti un libro e dormi gratis: il borgo combatte lo spopolamento con la cultura.

Macchiagodena, un borgo di mille anime incastonato tra le colline molisane, ha trovato un modo dolce e originale per contrastare lo spopolamento: offrire ospitalità a chi porta in dono un libro con una dedica. Grazie all’iniziativa “Genius Loci – portami un libro e ti regalo l’anima”, in quattro anni ha ricevuto quasi duemila richieste. E’ sufficiente scrivere al Comune, prenotare il soggiorno e portare con sé un libro con una dedica speciale. In cambio, una notte gratis nelle case vuote del borgo, che diventano rifugio per i lettori. Il cuore di Macchiagodena, continua a battere grazie alla cultura, le sue stradine in pietra tornano a vivere grazie ai turisti, gli scorci si fanno custodi di memoria e tradizioni e il silenzio del borgo si va voce.