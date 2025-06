[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Per la prima volta il Club del Libro di Manfredonia incontra l’autore. Antonio Colasanto presenta Peccato originale

Giovedì 12 giugno, alle ore 21.00, presso la Traccia Nascosta in Via San Francesco 66 a Manfredonia, in collaborazione con Mondadori Bookstore, si terrà un nuovo appuntamento del Club del Libro. Il protagonista della serata sarà Antonio Colasanto, autore del libro Peccato originale. A moderare l’evento sarà la dottoressa Nadia Di Sabato. L’incontro sarà uno spazio di riflessione sulla società, sulla coscienza e sulle responsabilità individuali, un’occasione preziosa per ascoltare direttamente l’autore e confrontarsi.

L’incontro è gratuito.