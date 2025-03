[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“A lezione dal mondo animale” – Una giornata speciale per i bambini della scuola primaria

A LEZIONE DEL MONDO ANIMALE: UNA MATTINATA SPECIALE TRA EDUCAZIONE, RISPETTO E SORRISI

Un’aula magna gremita, occhi attenti e curiosi, voci entusiaste e mani alzate per domande spontanee: una mattinata speciale ha trasformato l’aula magna dell’Istituto Comprensivo “Madre Teresa di Calcutta” in uno spazio di scoperta, emozione e apprendimento. “A lezione del mondo animale”, progetto fortemente voluto e organizzato dall’Assessora al Welfare e Cultura Maria Teresa Valente, in collaborazione con il Servizio Veterinario ASL Foggia, ha coinvolto le classi terze, quarte e quinte della scuola primaria in un’esperienza educativa straordinaria.

Grazie alla straordinaria competenza e passione della dott.ssa Marisa Carafa e della dott.ssa Isabella Paciolla, Dirigenti Veterinari ASL FG, i bambini hanno approfondito la conoscenza del mondo dei cani, imparando le regole fondamentali per interagire con loro in modo corretto e sicuro. Protagonista della lezione è stato Birillo, il cagnolino che ha accompagnato i piccoli studenti attraverso slide e racconti, insegnando loro come giocare con i cani senza metterli in difficoltà, come interpretarli, come accudirli e soprattutto come rispettarli.

L’incontro ha poi offerto un ulteriore spunto di riflessione grazie all’Assessora all’Ambiente Rita Valentino, che ha incoraggiato nei bambini una maggiore consapevolezza verso il rispetto dell’ambiente e il benessere animale. Ha donato loro matite eterne e portasacchetti per i cani a forma di osso, strumenti pratici e simbolici che promuovono il riuso, la riduzione degli sprechi e la cura degli spazi condivisi. Un gesto concreto per diffondere buone pratiche di sostenibilità, affinché anche i più piccoli comprendano l’importanza di prendersi cura del proprio territorio e degli amici a quattro zampe.

L’iniziativa è stata arricchita dalla partecipazione attiva dell’ENPA, che ha accompagnato ogni momento della giornata. Il responsabile dell’ENPA di Manfredonia, Marco Lupoli, ha distribuito agli alunni gli album e le figurine de “Gli Amici Cucciolotti”, lasciando un piccolo ricordo di questa giornata speciale e rafforzando il messaggio di amore e tutela nei confronti degli animali.

Al termine della lezione, le assessore hanno accompagnato i bambini nella piantumazione di un abete nel giardino della scuola, un gesto simbolico di crescita, impegno e speranza per il futuro. Un’esperienza che ha rafforzato nei piccoli partecipanti la consapevolezza che ogni azione, anche la più semplice, può contribuire a rendere il mondo più verde e responsabile.

Un ringraziamento speciale va alle dott.sse Carafa e Paciolla, per la loro straordinaria capacità di coinvolgere e appassionare, all’ENPA per il prezioso supporto, al dirigente scolastico e alle insegnanti per l’accoglienza e la collaborazione e a tutti i bambini, che con i loro sorrisi e la loro voglia di imparare hanno reso questa giornata davvero indimenticabile.