A Hereditas 2025 riapre il Museo Etnografico Sipontino!
In occasione di Hereditas – Antiche Arti e Mestieri, il Museo Etnografico tornerà ad aprire le sue porte al pubblico:
una preziosa occasione per scoprire oggetti, strumenti e testimonianze della vita e dei mestieri di un tempo, legati alla storia e alla cultura della nostra comunità.
Un percorso nella memoria popolare sipontina, tra tradizione, identità e saperi antichi da preservare e tramandare.
9 novembre 2025
A breve tutti i dettagli