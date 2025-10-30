[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Hereditas 2025 riapre il Museo Etnografico Sipontino!

In occasione di Hereditas – Antiche Arti e Mestieri, il Museo Etnografico tornerà ad aprire le sue porte al pubblico:

una preziosa occasione per scoprire oggetti, strumenti e testimonianze della vita e dei mestieri di un tempo, legati alla storia e alla cultura della nostra comunità.

Un percorso nella memoria popolare sipontina, tra tradizione, identità e saperi antichi da preservare e tramandare.

9 novembre 2025

A breve tutti i dettagli