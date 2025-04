A Foggia Messa in suffragio del defunto sommo Ponterice Francesco

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MESSA IN SUFFRAGIO DEL DEFUNTO SOMMO PONTEFICE FRANCESCO



Si comunica che giovedì 24 aprile p.v., alle ore 19.00, presso la Basilica Cattedrale

Metropolitana di Foggia, S. Ecc. Rev.ma Mons. Giorgio Ferretti, Arcivescovo Metropolita di

Foggia-Bovino, presiederà la Santa Messa di suffragio per il defunto Sommo Pontefice

Francesco.



Alla celebrazione prenderanno parte tutti i presbiteri e diaconi della Città di Foggia così come

le autorità civili e militari del territorio, i religiosi, le religiose e i fedeli laici.

Si informa che saranno disposte 200 sedie sul sagrato della Cattedrale (piazza F. De Sanctis)

Per favorire la partecipazione a questo importante appuntamento ecclesiale, l’Arcivescovo

dispone la sospensione delle S. Messe e di tutte le attività pastorali nel pomeriggio di giovedì

24 aprile p.v. nelle chiese della Città di Foggia.



Inoltre, l’Arcivescovo dispone che in concomitanza con la celebrazione da lui presieduta presso

la Basilica Cattedrale, in tutti comuni della diocesi ci si riunisca per celebrare una Santa Messa

in suffragio del Papa defunto.