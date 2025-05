A Foggia da oggi l’Internationale Street Food

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A FOGGIA LA 43ª TAPPA DELLA 9ª EDIZIONE DELL’INTERNATIONAL STREET FOOD

200 LE TAPPE PREVISTE PER L’EDIZIONE 2025 DELLA PIÙ IMPORTANTE MANIFESTAZIONE ITINERANTE DI CIBO DI STRADA IN ITALIA ORGANIZZATA DA ALFREDO OROFINO, “IL RE DELLO STREET FOOD”

La 43ª tappa della 9ª edizione dell’International Street Food 2025, la più importante manifestazione di street food in Italia, si terrà a Foggia, nei Campi Diomedei-Parco archeologico, da giovedì 22 maggio a domenica 25 maggio 2025, (giovedì ore 18-24, venerdì, sabato e domenica con orario continuato ore 12-24).

L’evento è organizzato da Alfredo Orofino, presidente di A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada) in collaborazione con l’Università di Foggia e il Comune di Foggia nell’ambito del progetto “La Città che Vorrei – una Bussola per la Legalità”.

Questa iniziativa, dedicata al cibo di strada di alta qualità, ha già conquistato un vasto pubblico e nel 2025 toccherà oltre 200 località in tutta Italia, proseguendo fino alla fine di novembre. Il calendario degli eventi attraverserà il Paese offrendo l’opportunità di assaporare le migliori specialità italiane e internazionali, all’insegna della qualità, della passione per il buon cibo e della convivialità.

I food truck più rinomati d’Italia, con il loro eccellente cibo di strada, accoglieranno i visitatori con cucine internazionali e autentiche tradizioni gastronomiche regionali provenienti da ogni angolo del Paese.

A Foggia si potranno gustare, tra le tante specialità: la cucina siciliana, il kurtos ungherese, il caciocavallo impiccato, la bombetta pugliese, il pulled pork, gli hamburger di Scottona, la cucina greca, la cucina messicana, la cucina argentina, il pesce fritto, le olive all’ascolana fatte a mano. Non mancheranno i birrifici artigianali italiani, europei e internazionali per accompagnare al meglio le prelibatezze gastronomiche.

In un unico luogo sarà possibile viaggiare tra culture e sapori, lasciandosi avvolgere da un tripudio di profumi, colori e tradizioni. L’edizione 2025 è partita con grande slancio, forte del successo degli anni precedenti. Anche quest’anno il pubblico sta affollando le tappe con entusiasmo, desideroso di scoprire e assaporare le specialità proposte dagli chef di strada: veri protagonisti del festival, che con passione e orgoglio raccontano il loro street food.

Saranno presenti numerosi ristoranti itineranti e chef esperti, pronti a sorprendere con creazioni originali e un’impeccabile qualità culinaria. Eccellenza, innovazione, tradizione e rispetto delle normative igienico-sanitarie sono i principi fondanti di ogni appuntamento dell’International Street Food.

“Siamo giunti al nono anno di una manifestazione che, con passione e dedizione, anima paesi e città di tutta Italia, portando in ogni angolo del Paese il meglio dello street food nazionale e internazionale. L’International Street Food non è solo un evento gastronomico, ma una vera e propria celebrazione del cibo di strada in tutte le sue forme, unendo tradizione e innovazione per regalare un’esperienza indimenticabile a un pubblico sempre più numeroso e affezionato. Anche in questa edizione abbiamo introdotto nuove proposte e arricchito il programma con novità pensate per soddisfare i gusti e le aspettative dei nostri visitatori.

L’International Street Food rappresenta un viaggio attraverso i sapori e le tradizioni dei nostri territori, mettendo in risalto la qualità e l’autenticità delle produzioni locali. È un’opportunità per valorizzare il patrimonio enogastronomico italiano e per far conoscere al grande pubblico le specialità provenienti da ogni parte del mondo.

Grazie alla partecipazione di food truck, chef e artigiani del gusto, l’evento è diventato un punto di incontro tra culture diverse, promuovendo la convivialità e la scoperta di nuovi sapori.

Il nostro obiettivo” – dichiara Alfredo Orofino, organizzatore dell’International Street Food, noto come “Re dello Street Food” e presidente di A.I.R.S. – “è quello di offrire un’esperienza unica, in grado di coinvolgere persone di tutte le età, dagli appassionati di gastronomia ai curiosi che vogliono lasciarsi sorprendere da nuove combinazioni di sapori.

Ogni anno lavoriamo con entusiasmo per migliorare e ampliare la manifestazione, affinché possa continuare ad essere un punto di riferimento nel panorama degli eventi dedicati allo street food in Italia.”

“Il cibo da strada è un fondamentale strumento per avvicinare culture e popoli nella comprensione delle differenze e delle specificità di ciascuno – dichiara Tommaso Campagna, dirigente dell’Università di Foggia, responsabile della manifestazione. Dallo scorso anno “La città che vorrei – una bussola per la legalità”, progetto finalizzato a contrastare la violenza e l’illegalità attraverso le arti e il pensiero, si è legata all’A.I.R.S. al fine di consentire alla cittadinanza di coltivare il ‘gusto per la differenza’, qualcosa di cui non avere timore in quanto capace di arricchirci ed elevarci nello spirito di massima tolleranza e senso della civiltà. L’Università, il Comune di Foggia e l’AIRS, insieme a decine e decine di altri partner, per questo obiettivo trasformativo della città.

Contemporaneamente all’evento di Foggia , l’International Street Food farà tappa anche dal 23 al 25 maggio a Bagno a Rivoli, Forlì, Brescia e a Grado Pineta.

