A due fratelli di San Giovanni Rotondo il premio America Innovazione

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La cerimonia di consegna presso la Camera dei Deputati

A DUE GIOVANI FRATELLI DI SAN GIOVANNI ROTONDO IL PREMIO AMERICA INNOVAZIONE

Ai fratelli Pier Paolo e Michele Mangiacotti di San Giovanni Rotondo, rispettivamente di 18 e 21 anni, è stato assegnato il Premio America Innovazione, promosso dalla Fondazione Italia-USA per valorizzare i giovani talenti che stanno costruendo il futuro dell’imprenditoria italiana. La cerimonia di consegna dell’attestato si è svolta a Roma, nella sede della Camera dei Deputati.

Alla base di questo successo c’è “Emerals”, una startup nata nell’aprile del 2023 dall’intuizione di Pier Paolo, fondatore del progetto, al quale si è successivamente unito il fratello Michele, diventandone co-fondatore. Insieme hanno trasformato un’idea in una realtà concreta, capace di distinguersi per innovazione e visione internazionale.

In poco più di un anno, i fratelli hanno costruito una community di oltre 340 mila persone, attirando l’attenzione di importanti realtà dell’innovazione come H-Farm, che nel 2024 è entrata ufficialmente nella compagine societaria della loro startup.

Il progetto si fonda sulla creazione di un server personalizzato all’interno di GTA 5, dove i giocatori vivono una vera e propria “seconda vita digitale”. Nel loro universo ogni utente può scegliere un ruolo — medico, poliziotto, criminale — sviluppando una storia personale in un ambiente controllato e regolamentato. A mantenere l’ordine ci pensano più di 120 moderatori volontari. “Il nostro obiettivo è stato creare uno spazio sano e sicuro”, spiega Michele Mangiacotti. E aggiunge: “Il personaggio diventa un’estensione della vita reale: ci si immedesima, ci si prende cura del proprio avatar, un po’ come accadeva con i Tamagotchi, ma in un contesto sociale più ampio”.

L’80% della base utenti è composta da ragazzi tra i 15 e i 25 anni, ma non mancano adulti e giocatori più giovani. Il successo è legato soprattutto all’attenzione verso la moderazione e alla capacità di garantire un ambiente protetto. La piattaforma dispone infatti di sistemi di segnalazione rapida che permettono di intervenire in pochi secondi per bloccare abusi verbali o comportamenti scorretti.

Nonostante i numeri da capogiro, i fratelli non hanno abbandonato gli studi. Michele frequenta l’Università, mentre Pier Paolo frequenta l’ultimo anno del Liceo.

Lo scorso anno, Michele ha trascorso due mesi presso la prestigiosa Università di Stanford, in California, e di recente ha soggiornato in America nella Silicon Valley per arricchire il proprio percorso formativo e consolidare la visione imprenditoriale.

Con il Premio America Innovazione, la Fondazione Italia-USA vuole valorizzare ogni anno trecento talenti imprenditoriali del nostro Paese che hanno ideato e realizzato delle startup e PMI innovative e competitive nel mondo del mercato globale e delle sfide mondiali. Un riconoscimento di prestigio internazionale, che rappresenta una qualificazione e una certificazione di qualità di fronte agli investitori e ai mercati.

Per i fratelli Mangiacotti questo premio è molto più di un riconoscimento. È il simbolo di ciò che può nascere quando talento e ambizione incontrano la voglia di costruire qualcosa di grande. È la dimostrazione che anche partendo da una realtà locale, con radici profonde come quella sangiovannese, si può arrivare lontano.

Il mondo dei videogiochi non è solo intrattenimento, ma anche un settore in cui nascono vere e proprie economie parallele. Con un giro d’affari globale stimato tra 180 e 204 miliardi di dollari nel 2024, i videogiochi rappresentano oggi un terreno fertile per nuovi modelli di business. Ed è in questo scenario che si inserisce la storia di Michele e Pier Paolo, che nonostante la giovanissima età sono stati in grado di dare vita a una delle community più grandi e redditizie d’Europa all’interno di GTA 5, superando i 200 milioni di copie vendute nel mondo.

L’orizzonte prossimo è l’arrivo di GTA 6: l’obiettivo è trasferire la community sulla nuova piattaforma e affermarsi come la più grande al mondo, attirando l’attenzione del publisher ufficiale. A differenza dei tentativi falliti di creare metaversi artificiali e deserti, i fratelli Mangiacotti rivendicano un approccio opposto: prima consolidare la community, poi costruire l’infrastruttura. Una filosofia che, almeno finora, sembra aver dato risultati straordinari.