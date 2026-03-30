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A Deliceto un Laboratorio di Sartoria Storica

Un corso gratuito, possono partecipare tutti senza limiti d’età, iniziativa del progetto Mystica Harmonia

Sempre più richieste le competenze necessarie a realizzare abiti d’epoca per eventi, turismo e spettacoli

DELICETO (Fg) – Imparare l’arte della sartoria storica, acquisire le competenze per realizzare abiti d’epoca, sempre più richiesti per eventi, spettacoli e rievocazioni che valorizzano il patrimonio culturale e storico italiano, compreso quello del vasto territorio pugliese e della Capitanata. A Deliceto, in provincia di Foggia, il Comune ha attivato un avviso pubblico aperto a tutti, per le persone interessate a partecipare a un “Laboratorio gratuito di Sartoria Storica”. L’iniziativa è parte integrante di “Mystica Harmonia”, progetto promosso dal Comune di Deliceto nell’ambito del PNNR Borghi. L’obiettivo è fornire strumenti e competenze per valorizzare il patrimonio storico, culturale e identitario di Deliceto.

GRATUITO E APERTO A TUTTI. La partecipazione al laboratorio è gratuita e aperta a tutti. L’avviso, infatti, si rivolge a donne e uomini, ai cittadini interessati, sia ai residenti che non residenti nel Comune di Deliceto, che intendano partecipare alle attività formative e laboratoriali. La partecipazione non prevede limiti di età, fatta salva la necessità, per i partecipanti minorenni, di apposita autorizzazione da parte di un genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono presentare domanda di iscrizione studenti e giovani interessati alla storia locale e al patrimonio culturale; artigiani, operatori culturali, appassionati di sartoria storica e rievocazione; membri di associazioni culturali, scolastiche o di volontariato; persone motivate a contribuire attivamente alla realizzazione delle attività e degli eventi finali del progetto.

COME PARTECIPARE. Per prendere parte alle attività è necessaria la compilazione e la presentazione del modulo di iscrizione scaricabile al seguente indirizzo web: https://visitdeliceto.it/blog/laboratorio-gratuito-di-sartoria-storica/. Il modulo di iscrizione, correttamente compilato, dovrà essere inviato alla Pec del Comune di Deliceto all’indirizzo protocollo.comune.deliceto@cittaconnessa.it, avente ad oggetto “Iscrizione al Laboratorio permanente di Sartoria Storica”. Il modulo di iscrizione compilato deve essere inviato entro venerdì 3 aprile 2026.

SEDE E DURATA. Le attività dei laboratori si svolgeranno nei locali al piano terra della Biblioteca comunale “Marina Mazzei” fino alla conclusione dei lavori dei Temporary pop hub nel centro storico. Le attività del Laboratorio si concluderanno entro il 30 giugno 2026 e saranno articolate secondo un calendario dettagliato che verrà definito dall’organizzazione e comunicato successivamente ai partecipanti regolarmente iscritti. Gli orari e le giornate di svolgimento delle attività potranno essere modulati in funzione delle esigenze organizzative e della disponibilità dei partecipanti, al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile e garantire il corretto svolgimento dei percorsi laboratoriali.