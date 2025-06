[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Baia dei Campi l’esercitazione Firevac 2025

Si è svolta stamane in località Baia dei Campi nel Comune di Vieste l’esercitazione complessa

“FIREVAC 2025” coordinata dalla Protezione Civile Puglia e dalla Direzione Marittima di Bari e

organizzata dai Comandi del Compartimento Marittimo di Manfredonia, dai Vigili del Fuoco di Foggia, dal

118 di Foggia e dal Comune di Vieste.



La simulazione ha riguardato un incendio in una zona boschiva a ridosso di un residence in località Baia

dei Campi che, anche a causa del forte vento presente in zona, ha reso necessaria l’evacuazione degli

ospiti, ancora presenti, via mare stante l’inagibilità delle altre vie di fuga.



Le operazioni sono state seguite dal Prefetto di Foggia, Dott. Paolo Giovanni Grieco, il responsabile

dell’area V Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico della Prefettura di

Foggia Viceprefetto Aggiunto Dott. Fabio BERNAUDO e il Direttore Marittimo della Puglia e della

Basilicata Jonica Ammiraglio Ispettore Vincenzo Leone che, dopo aver assistito ai lavori del Centro

Operativo Comunale, allestito presso il Comune di Vieste, e presieduto dal Vice Sindaco dott.ssa Maria

Pecorelli, hanno effettuato un sopralluogo nella zona delle operazioni a bordo della motovedetta CP 268

della Guardia Costiera di Bari.



Tra gli obiettivi dell’esercitazione quello di testare il corretto flusso di comunicazioni tra le diverse

componenti del sistema e le procedure operative di evacuazione via mare dei bagnanti.

L’esercitazione, oltre a coinvolgere diversi mezzi navali e terrestri, ha visto la partecipazione di oltre 100

persone tra uomini delle diverse istituzioni e volontari delle diverse associazioni coordinate dal

Dipartimento protezione civile e Gestione Emergenze della Regione Puglia, diretto dal Dott. Nicola

LOPANE.



Oltre a verificare la capacità di risposta della struttura comunale di protezione civile, anche in termini di

interazione con i diversi Enti competenti, l’esercitazione odierna ha consentito di testare il grado di

preparazione delle squadre di volontari che costituiscono una risorsa fondamentale nella perfetta riuscita

di queste operazioni.



Alle attività hanno preso parte i mezzi navali della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza e, anche,

imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri, che hanno trasbordato “i malcapitati” presso il porto di

Vieste, dove all’occorrenza è stato predisposto un posto medico avanzato.

Nell’evidenziare l’importanza di curare dei momenti esercitativi quale fondamentale strumento di

preparazione e di prevenzione, il Prefetto ha ringraziato tutte le componenti intervenute ribadendo,

ancora una volta, come e quanto sia imprescindibile, nei momenti emergenziali, poter contare

sull’apporto puntuale e coordinato di ciascuno.



Anche il Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica Ammiraglio Ispettore Vincenzo Leone

ha voluto ringraziare e complimentarsi con tutti gli operatori intervenuti rimarcando altresì l’importanza

che il mare rappresenta in una regione come la Puglia, anche in funzione di eventuali eventi

emergenziali come quello simulato. Una parola di ringraziamento infine l’Ammiraglio LEONE l’ha rivolta

in particolare ai militari della Guardia Costiera che quotidianamente sono impegnati lungo le bellissime

coste del Gargano per tutelare la sicurezza della balneazione e della navigazione.