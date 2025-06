[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Baia dei Campi esercitazione di Protezione Civile per il rischio incendi boschivi

Si svolgerà nella mattinata di mercoledì 4 giugno, lungo il litorale della località “Baia dei Campi” del

Comune di Vieste, una complessa esercitazione di protezione civile con il dispiegamento di risorse terresti

e navali contro il rischio di incendi boschivi. L’esercitazione sarà coordinata dalla Protezione Civile Puglia e

della Direzione Marittima di Bari.



L’evento, denominato “FIREVAC 2025”, organizzato dai Comandi del Compartimento Marittimo di

Manfredonia, dai Vigili del Fuoco di Foggia, dal 118 di Foggia e dal Comune di Vieste, simulerà l’incendio di una estesa porzione di vegetazione posta alle spalle di una struttura ricettiva completamente circondata dalle fiamme che comprometterà ogni via di fuga terrestre lasciando, come unica soluzione, l’evacuazione ed il soccorso dei bagnanti e dei presenti esclusivamente via mare.



L’obiettivo principale dell’esercitazione consiste nel testare ed addestrare la capacità coordinata di risposta a mare e a terra degli enti preposti, con particolare attenzione al flusso di comunicazioni tra le diverse componenti del sistema e alle procedure operative di evacuazione e vedrà la partecipazione delle Forze di Polizia operanti in mare, delle locali organizzazioni di protezione civile, di circa 50 volontari che simuleranno i malcapitati, che verranno realmente evacuati via mare, e di società di trasporto passeggeri a mare.

Quello degli incendi nei periodi estivi è un problema ricorrente sul Gargano basti pensare allo scorso luglio quando alle prime luci dell’alba un incendio alimentato altresì dal forte vento divorò 250 ettari di bosco in località Baia San Felice portando all’evacuazione di 540 turisti di una struttura ricettiva. In quell’occasione solo il tempestivo intervento permise di scongiurare che l’incendio provocasse vittime.



L’esercitazione del 4 giugno rientra nelle attività del “SEAcurity- La sicurezza del cittadino sulla costa e sul

mare”, progetto promosso dal Dipartimento di Protezione Civile in collaborazione con la Direzione Marittima di Bari ed è inserito nel tavolo tematico permanente della “GIORNATA DELLA COSTA” con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza sui rischi, naturali o causati da attività antropica, ai quali si è esposti nelle aree costiere, promuovendo comportamenti responsabili e azioni per prevenirli o ridurne le conseguenze.



In ultimo, in vista dell’inizio della stagione estiva si ricorda il NUMERO UNICO EUROPEO PER LE

EMERGENZE (NUE) 112 o il NUMERO EMERGENZE IN MARE 1530 entrambi attivi su tutto il territorio

nazionale 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno da utilizzare unicamente in caso di emergenze.