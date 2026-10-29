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“9 sguardi per l’acqua”, allo Slow Park la presentazione del corso di fotografia solidale che sostiene i pozzi in Guinea Bissau

Venerdì 30 ottobre nella bottega/cucina l’iniziativa che coinvolge l’associazione Missionari di Bigene

Si svolgerà venerdì 30 ottobre 2026, a partire dalle ore 18.30, presso la bottega-cucina “centonove/novantasei” allo Slow Park di Foggia, la presentazione di “9 sguardi per l’acqua”, il corso solidale di fotografia e intelligenza artificiale il cui ricavato sarà destinato per sostenere la realizzazione di pozzi d’acqua in Guinea-Bissau. L’incontro, organizzato nell’ambito de “I venerdì in Bottega” dal consorzio Oltre, sarà l’occasione per illustrare le finalità dell’iniziativa che coniuga fotografia, solidarietà e sostenibilità, e per conoscere l’attività dell’associazione di volontariato Missionari di Bigene OdV. All’incontro prenderanno parte i promotori del corso Giuseppe Lacertosa e Alfredo Urbano, e don Marco Camiletti. Urbano e Camiletti condivideranno anche l’esperienza maturata insieme a quanti negli anni hanno raggiunto Bigene, condividendo il racconto diretto delle persone, dei luoghi e delle necessità incontrate.

Il corso – che si articola in nove incontri, tre moduli, e diversi linguaggi – è in programma dal 16 novembre 2026 al 15 marzo 2027 nell’Oratorio della Chiesa San Tommaso di Foggia, in Via Arpi. Il primo modulo comincia lunedì 16 novembre con Franco Cautillo, docente dell’incontro “Il Selfie Consapevole”. Il 7 dicembre Edmondo Di Loreto affronterà il rapporto tra fotografie antiche, restauro e intelligenza artificiale, mentre il 21 dicembre Alessandro Merola condurrà “Archiviare per non dimenticare”, dedicato alla conservazione delle immagini e della memoria. Il secondo modulo avrà inizio il 4 gennaio 2027 con Federico Antonellis e “Football, l’attimo decisivo”, per esplorare la capacità della fotografia di fermare il gesto e raccontare lo sport attraverso una frazione di secondo. Il 18 gennaio Elisa Liguori sarà protagonista dell’incontro “Bicicletta e Sostenibilità”; il 1° febbraio, invece, si uscirà dall’aula con Giuseppe Iannelli per “Uscita Fotografica Foggia in Bici”, un’occasione per osservare e fotografare la città da una prospettiva diversa.

Il terzo modulo si aprirà lunedì 15 febbraio con Paola Di Bari e “Processioni, fotografare la fede”, dedicato al racconto per immagini delle espressioni religiose e popolari. L’1° marzo è la volta di “Etica AI + Testimonianza dalla missione”, affidato ad Alfredo Urbano e ad altri volontari e missionari. Il percorso si concluderà lunedì 15 marzo 2027 con la mostra finale “Scavare con la Luce”. Saranno esposti i lavori realizzati dai partecipanti, verranno consegnati gli attestati e si terrà un aperitivo solidale. In occasione dell’appuntamento conclusivo sarà inoltre rendicontato il ricavato destinato alla realizzazione dei pozzi, chiudendo idealmente il percorso iniziato quattro mesi prima. Le quote di iscrizione potranno essere versate direttamente a Missionari di Bigene ODV, senza intermediari, attraverso l’IBAN IT62H0200815714000102587826, con causale “Corso 9 Sguardi 2026/27 – Pozzi Guinea Bissau”. La ricevuta potrà essere richiesta all’associazione.

I “Venerdì in Bottega” sono accolti negli spazi di “centonove/novantasei” con la finalità di favorire la conoscenza di autori/autrici, degustare prodotti del territorio, capire che l’inclusione sociale di chi vive in fragilità passa anche attraverso il lavoro, le relazioni, le possibilità. Un avamposto di cultura e sapori che sin dal nome vuole raccontare l’efficacia della legge 109/96, la normativa che consente la restituzione alla collettività delle ricchezze e dei patrimoni sottratti alle organizzazioni criminali favorendone il riutilizzo pubblico e sociale.