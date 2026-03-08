Eventi Manfredonia

8 Marzo: UdS Manfredonia in piazza per la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne

Comunicato Stampa8 Marzo 2026
8 Marzo : UdS Manfredonia in piazza per la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne

Presidio presso Piazza del Popolo alle ore 17:30 contro il ddl Bongiorno e per una

scuola più inclusiva:

“Non è un giorno di festa, ma di lotta”

.

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, l’Unione degli Studenti

(UdS) Manfredonia annuncia la propria adesione alla mobilitazione nazionale. Le sigle

studentesche si ritroveranno in un presidio pubblico domani, 8 marzo, alle ore 17:30 in

Piazza del Popolo.

La protesta si concentra sulla difesa dei diritti civili e nello specifico i diritti delle donne.

“Saremo in piazza per ribadire che l’8 marzo non è una ricorrenza celebrativa, ma un

momento di lotta politica e sociale,

” dichiara Viola Correale, referente dell’UdS Manfredonia.

“Vogliamo ricordare a tutti l’importanza dei diritti, opponendoci a riforme che minano le

conquiste ottenute finora.

Le studentesse e gli studenti di Manfredonia portano all’attenzione della cittadinanza e delle

istituzioni istanze precise per il mondo della formazione:

l’educazione sessuo-affettiva con l’introduzione di percorsi formativi strutturati in tutti gli

istituti, il codice anti-molestie per l’adozione di protocolli chiari per rendere le scuole e le

università luoghi sicuri, il congedo mestruale per il riconoscimento del diritto alla salute e al

benessere per le studentesse.

Il presidio vedrà la partecipazione di numerose realtà di manfredonia a dimostrazione di un

fronte comune sui temi della parità di genere e la lotta condivisa verso la rivendicazione dei

diritti delle donne in continua progressione.

