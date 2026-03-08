8 Marzo: UdS Manfredonia in piazza per la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne
8 Marzo : UdS Manfredonia in piazza per la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne
Presidio presso Piazza del Popolo alle ore 17:30 contro il ddl Bongiorno e per una
scuola più inclusiva:
“Non è un giorno di festa, ma di lotta”
.
In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, l’Unione degli Studenti
(UdS) Manfredonia annuncia la propria adesione alla mobilitazione nazionale. Le sigle
studentesche si ritroveranno in un presidio pubblico domani, 8 marzo, alle ore 17:30 in
Piazza del Popolo.
La protesta si concentra sulla difesa dei diritti civili e nello specifico i diritti delle donne.
“Saremo in piazza per ribadire che l’8 marzo non è una ricorrenza celebrativa, ma un
momento di lotta politica e sociale,
” dichiara Viola Correale, referente dell’UdS Manfredonia.
“Vogliamo ricordare a tutti l’importanza dei diritti, opponendoci a riforme che minano le
conquiste ottenute finora.
“
Le studentesse e gli studenti di Manfredonia portano all’attenzione della cittadinanza e delle
istituzioni istanze precise per il mondo della formazione:
l’educazione sessuo-affettiva con l’introduzione di percorsi formativi strutturati in tutti gli
istituti, il codice anti-molestie per l’adozione di protocolli chiari per rendere le scuole e le
università luoghi sicuri, il congedo mestruale per il riconoscimento del diritto alla salute e al
benessere per le studentesse.
Il presidio vedrà la partecipazione di numerose realtà di manfredonia a dimostrazione di un
fronte comune sui temi della parità di genere e la lotta condivisa verso la rivendicazione dei
diritti delle donne in continua progressione.