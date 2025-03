8 marzo 2025: le iniziative di alcuni comuni nel Foggiano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nel corso degli anni, l’8 marzo è diventato un giorno sempre più significativo, un’occasione per realizzare iniziative legate alla sensibilizzazione su tematiche come la parità di genere e i diritti delle donne.

Nonostante in Italia, la prima Giornata Internazionale della Donna è stata celebrata il 22 marzo 1922, negli Stati Uniti, la prima Giornata Nazionale della Donna fu istituita il 28 febbraio 1909 dal Partito Socialista Americano. Questa data non è casuale, ma fu scelta in memoria dello sciopero avvenuto l’anno precedente da parte di migliaia di camiciaie newyorkesi, che rivendicavano condizioni di lavoro migliori.

Nel 1946, Teresa Noce, Rita Montagnana e Teresa Mattei proposero la mimosa come simbolo ufficiale della ricorrenza per la fioritura di questo fiore nel mese di marzo.

Nel corso degli anni, il mondo del marketing ha investito in questa giornata, contribuendo alla trasformazione di questa ricorrenza in un fenomeno commerciale, diffondendo prodotti simbolici.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare la cittadinanza su temi importanti, ancora attuali, e non di sfruttare unicamente il suo impatto emotivo per promuovere prodotti e servizi.

L’8 marzo non deve essere unicamente un evento di consumo. La vera sfida è quella di mantenere il focus sull’ obiettivo.

Così, mentre bar e pasticcerie vendono la famosa torta mimosa, centri estetici e supermercati propongono varie promozioni per incentivare al consumo, le istituzioni e le associazioni locali, come ogni anno, organizzano eventi e iniziative volte a promuovere l’importanza della parità di genere con un calendario di eventi dedicati.



L’Assessorato al Welfare e Cultura del Comune di Manfredonia, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, organizzerà l’incontro “Giacometta Beccarini – In nome di una donna”. L’evento si terrà domani, 8 marzo 2025, alle ore 10:00 presso l’Auditorium Cristanziano Serricchio. L’incontro interamente dedicato alla figura di Giacometta Beccarini, giovane di Manfredonia del XVII secolo, sarà moderato dall’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente. Giacobetta dopo essere stata rapita durante l’incursione turca del 1620, divenne sultana e madre di un futuro sovrano ottomano, diventando uno straordinario esempio.



Castelluccio Valmaggiore, invece, celebrerà la Giornata Internazionale della Donna con un’iniziativa promossa dal Gruppo Informale “Panchine Colorate” e patrocinato dell’Amministrazione Comunale.

Si tratterà di un’occasione di condivisione e sensibilizzazione, per omaggiare il ruolo delle donna nella società odierna.

Il Centro Commerciale Mongolfiera di Foggia ha pensato ad un evento rivolto alle persone di tutte le età. L’evento “Spiegate le ali” anima la piazza centrale del centro commerciale già da ieri, 6 marzo 2025, fino al 20 marzo, promuovendo il dialogo e il confronto su tematiche di grande attualità e la consapevolezza sul valore delle donne nella società.



Le Donne Democratiche di Foggia, sabato 8 marzo, promuovono un incontro pubblico dal titolo “Donne al lavoro: strategie per rompere le barriere” alle ore 17:30 presso il Circolo PD di Foggia, situato in via Matteotti 32. Si tratta di un incontro dedito al confronto e al dialogo sulle grandi sfide che le donne sono chiamate ad affrontare nel mondo del lavoro, al fine di promuovere l’occupazione femminile.



La collaborazione tra Regione Puglia, ASL Foggia e Farmacie, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, consentirà screening gratuiti sia per uomini che per donne. L’iniziativa rappresenta un’opportunità per sensibilizzare ed evidenziare l’importanza della prevenzione.

Un torneo di burraco è la proposta pensata, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, dall’Associazione “Università della Terza Età – UNITRE” di San Marco in Lamis. L’evento, tutto al femminile, si terrà domenica 9 marzo 2025 alle ore 17:00 presso “Carsica – Pizzeria di Montagna”, del MALUCRI Resort a Borgo Celano.