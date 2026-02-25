[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

760 anni dalla morte di Manfredi di Svevia, ecco come viene ricordato nella sua Manfredonia

Il 26 febbraio 1266, nella piana di Benevento, ad appena trentatrè anni moriva in battaglia Manfredi di Svevia, figlio di Federico II di Svevia.

Dieci anni prima aveva fondato la sua città, Manfredonia.

L’assessora alla cultura Maria Teresa Valente ha realizzato un doppio manifesto 6×3 col quale ricorda “Manfredi si Svevia, Re di Sicilia, uomo di cultura e di alta visione politica, morto a Benevento il 26 febbraio 1266. Ricordato nei libri di storia, sulle rive di questo golfo Manfredi sognò una grande città. E chi vive qui porta ancora con sé il sogno di un re”.