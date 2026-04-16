70 sacerdoti ucraini a San Giovanni Rotondo

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📍A San Giovanni Rotondo, 70 sacerdoti ucraini di rito greco-cattolico, insieme a due vescovi, stanno vivendo giorni intensi di esercizi spirituali. Un tempo di silenzio, preghiera e fraternità che, oggi più che mai, porta con sé il peso e la speranza di un popolo ferito.

Sono volti illuminati dalla fede, uniti da una stessa vocazione: essere segno di pace anche dentro la guerra.

In questo luogo così carico di spiritualità, la loro presenza diventa preghiera viva per l’Ucraina e per il mondo intero.

📸 Le foto sono state scattate da don Vitale, parroco a Foggia, che presta servizio anche per la comunità ucraina a Manfredonia, dove la celebrazione si tiene ogni sabato sera nella chiesa di Santa Chiara. Lo ringraziamo.

Fonte: Diocesi Manfredonia pagina Facebook