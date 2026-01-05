600 italiani bloccati a Sharm: chiuso lo spazio aereo greco
Centinaia di turisti italiani si trovano bloccati all'estero a causa di emergenze internazionali. Circa 600 connazionali sono rimasti a Sharm El-Sheikh, in Egitto, dopo la chiusura dello spazio aereo...
Centinaia di turisti italiani si trovano bloccati all'estero a causa di emergenze internazionali. Circa 600 connazionali sono rimasti a Sharm El-Sheikh, in Egitto, dopo la chiusura dello spazio aereo greco che ha interrotto i collegamenti.
La Farnesina coordina i rientri
L'Unità di Crisi del Ministero degli Esteri è in stretto contatto con l'ambasciata italiana al Cairo per facilitare il rientro. A complicare la situazione si aggiunge l'emergenza nello Yemen, dove 86 italiani sono bloccati sull'isola di Socotra a causa degli scontri in corso nella regione.
Sono oltre 400 i turisti stranieri complessivamente coinvolti dalla crisi yemenita. Le autorità italiane stanno valutando diverse opzioni per garantire la sicurezza dei connazionali, incluso l'eventuale utilizzo di voli militari. La situazione richiede estrema prudenza, come confermano le fonti diplomatiche.