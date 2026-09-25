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53 km di corsa da Benevento a Celle di San Vito: ecco “Keep Clean and Run for peace”

L’eco-runner Roberto Cavallo arriverà nel paese più piccolo della Puglia lunedì 28 settembre

Fino al 3 ottobre, con l’arrivo a Bari, percorrerà 349 km, attraversando tre regioni e 30 comuni

Con l’aiuto di chi incontrerà lungo il cammino, ripulirà le strade dai rifiuti abbandonati

CELLE DI SAN VITO (Fg) – Lunedì 28 settembre, dopo che avrà corso per 53 chilometri partendo da Benevento, l’eco-runner Roberto Cavallo arriverà a Celle di San Vito alle 17:10, davanti all’antica chiesa di San Vito posta a circa 2 chilometri dal centro abitato. Si tratta della prima tappa assoluta di “Keep Clean and Run for peace 2026”, iniziativa nazionale organizzata dalla società “Erica” di Alba (Cuneo), in collaborazione con AICA (Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale). Complessivamente, il corridore ecologista percorrerà 349 chilometri, attraverserà Campania, Puglia e Basilicata toccando il territorio di 30 comuni fino all’arrivo a Bari, previsto per il 3 ottobre. Lungo tutto l’itinerario, col supporto delle comunità, delle associazioni e delle scuole che Roberto Cavallo incontrerà durante il cammino, saranno raccolti i rifiuti abbandonati lungo la strada.

CHI È ROBERTO CAVALLO. Il promotore del progetto è lo stesso eco-runner protagonista della traversata: Roberto Cavallo è assessore alla transizione ecologica del comune di Alba, ambasciatore della Commissione Europea per il clima e divulgatore ambientale della RAI. L’iniziativa ha avuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministro per lo Sport e i Giovani, del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, delle Regioni Campania, Puglia e Basilicata e del Patto Europeo per il Clima.

CELLE DI SAN VITO. Il più piccolo comune della Puglia, Celle di San Vito, è stato scelto come arrivo della prima tappa e partenza della seconda (da Celle San Vito a Ordona), perché è da qui che prende il via il tratto pugliese della Via Francigena. Al suo arrivo, Roberto Cavallo verrà accolto dalla sindaca Maria Palma Giannini e dalla Comunità cellese, poi sarà protagonista di un incontro con la cittadinanza alle 17:45 nella sede del Consiglio comunale. Il giorno dopo, alle ore 8.30, l’eco-runner riprenderà la sua corsa verso Ordona partendo dal Municipio di Celle di San Vito.

LE DICHIARAZIONI. “Il progetto”, ha spiegato Roberto Cavallo, “ha rappresentato e continua a rappresentare uno strumento di sensibilizzazione e di educazione per un mondo in pace e più sostenibile. Il nostro faro sono le parole di don Pino de Masi, prete in prima linea per la battaglia contro la mafia, che sosteneva che un mondo pulito è in armonia, in pace; un mondo sporco è in tensione, in guerra”.

“Siamo orgogliosi di accogliere nel nostro borgo un’iniziativa di così alto valore civile ed ecologico – ha dichiarato la sindaca di Celle di San Vito, Palma Maria Giannini –. Custodire il nostro patrimonio naturale e promuovere la cultura del rispetto dell’ambiente sono priorità fondamentali per le nostre comunità. Ospitare Keep Clean and Run for peace significa lanciare un messaggio forte ai giovani e a tutti i cittadini: la cura del territorio e la pace camminano di pari passo”.

Info: https://keepcleanandrun.com/