13-14-15 giugno 2025: torna il campo Emergenza di Croce Rossa Italiana a Jacotenente, importante momento di formazione

Il campo Emergenza di Croce Rossa Italiana (appuntamento fisso da anni) presso il distaccamento aeronautico di Jacotenente offre possibilità formative / addestrative ai Volontari in una riserva naturale.

Quest’anno è stata data la possibilità a tutti i Comitati della Puglia di formare: Coordinatori, Operatori alle Telecomunicazioni, Istruttori di Protezione Civile e Preposti.

Una formazione iniziata mesi prima in maniera online e poi in presenza nelle date 13-14-15 Giugno.

Il 14 sera, inoltre, è stata svolta una esercitazione congiunta tra volontari CRI e nucleo cacciatori Puglia dei Carabinieri.

L’esercitazione prevedeva la ricerca di persone scomparse in territorio boschivo impervio.

Sono state impegnate squadre di Croce Rossa Italiana con operatori radio / coordinatori / volontari supportati dai Carabinieri del Nucleo Cacciatori Puglia.

Formazione ed addestramento sono stato le parole cardine.

Il nostro Comitato, territorialmente ospitante, ha garantito il servizio logistico, lo staff, la segreteria ed il “sanitario” per le tre giornate e per tutte le attività, coinvolgendo circa 20 Volontari in tutte le attività di supporto al campo; altri 7 hanno frequentato i corsi.