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100 volte Miles Davis a San Giovanni Rotondo

Sabato 16 maggio il Provo.Cult C.Lab tributerà un concerto evento in occasione dei 100 anni della nascita del musicista.

“Il jazz qui è ignorato perché non è dei bianchi, che vogliono possedere tutto”, disse Davis. La donna, irritata, rincarò la dose: “e lei che cosa ha fatto di così importante nella sua vita?”. “Beh, io ho cambiato la storia della musica cinque o sei volta”, rispose il trombettista.

E aveva ragione.

Sabato 16 maggio il Provo.Cult C.Lab di San Giovanni Rotondo aprirà le sue porte per celebrare il più importante musicista jazz della storia della musica.

In occasione dell’anniversario dei 100 anni della sua nascita, che ricorre il prossimo 26 maggio 2026, si terrà infatti un concerto imperdibile dedicato alla leggenda della musica jazz: Sir Miles Davis.

Musicista rivoluzionario, Miles Davis è ancora oggi un punto di riferimento assoluto per la musica mondiale.

Si dice che il destino del genio sia quello di vivere in anticipo, e Davis, da genio quale era, ha rispettato a pieno questa massima. Ancora oggi, riascoltando le prime note di ogni suo capolavoro, ci rendiamo conto che la sua musica non è mai davvero invecchiata, è anzi sfuggente a qualsiasi etichetta le si voglia dare.

Miles Davis è stato a tutti gli effetti un innovatore.

Abbracciata per la prima volta la tromba a soli 9 anni, ha iniziato con lei un viaggio infinito. A 17 anni punta dritto a New York con un solo obiettivo: la “swing street” nella cinquantaduesima strada, i club dove si annidava l’anima del jazz, nel cuore di Manhattan. Tra jam session nelle peggiori strade di Harlem inizia una vera e propria rivoluzione musicale “non suonare quello che c’è, suona quello che non c’è”.

Fino alla consacrazione definitiva nel 1959 con Kind of Blue, il disco jazz più venduto di sempre. Da li in poi il resto è storia ed emozione.

Emozioni che rivivremo quando sabato 16 maggio a salire sul palco del Provo.Cult, per quella si annuncia una serata di altissimo livello, sarà la formazione Jazz Five Live.

La graffiante voce di Beatrice Capuano, accompagnata da Matteo Canistro al sax tenore, Gino Taronno alla chitarra, Teo Tavaglione al basso e Domenico Trotta alla batteria, ci farà rivivere i più importanti successi di questo artista straordinario e geniale.

Ma ancor prima del live avremo il piacere di lasciarci travolgere dal dj set di Lounge Beat che, oltre ad aprire e chiudere la serata, ci delizierà con una piccola sorpresa di quello che è stato un incontro magico.

INFO SERATA:

ore 21:30

SPECIAL MILES DAVIS TRIBUTE Dj Set by Lounge Beat

Ore 22:00

JAZZ FIVE LIVE in concerto

Formazione:

Beatrice Capuano, voce – Matteo Canistro, sax tenore – Gino Taronno, chitarra – Teo Tavaglione, basso – Domenico Trotta, batteria.

A seguire Dj Set by Lounge Beat.

INFO LOCATION

PROVO.CULT C.LAB

Via Cocle 28/32

San Giovanni Rotondo (FG)