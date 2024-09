Compie 100 anni e rinnova la patente “Toglietemi tutto ma non la guida”

Luciano Gulmini compie 100 anni e rinnova la patente. Avrà la licenza alla guida fino al 2026. “Così posso continuare a portare mia moglie al mare”

Per il rinnovo della patente Luciano ha fatto gli usuali controlli, esame dell’udito, della vista e un breve colloquio. Così il 26 agosto scorso gli è stata prorogata la licenza di guida, che sarà valida fino al 2026. Luciano guida da 75 anni, prima il mosquito, poi la lambretta, con la quale lui e sua moglie Tebe hanno girato l’Europa in lungo e in largo. Nei primi anni Sessanta arriva la Fiat 500 e continuano sulle quattro ruote i loro viaggi per le strade dell’Europa, dalla Svizzera alla Germania, all’Austria e alla Jugoslavia. Luciano non è più un giovincello, ma rimane un eterno ragazzo nello spirito. Ogni pomeriggio insieme alla sua consorte, da Ravenna va al mare nella vicina Lido Adriano a bordo della sua auto.