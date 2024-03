103 anni e guida con la patente scaduta. Fermata di notte al volante

Giuseppina Molinari ha 103 anni ed è avvezza a guidare di notte. La sua patente era scaduta da due anni e la sua auto non era coperta da assicurazione. E’ stata fermata dai carabinieri, ma indomita dichiara: “Domani vado a Bondeno o a Ferrara e mi vado a comprare una vespa”.

Giuseppina Molinari, detta Giose’, ha 103 anni e vive a Vigarano Pieve (Fe). E’ avvezza a girare di notte con la sua Fiat Panda bianca. Lunedì notte, però è stata fermata al volante da una pattuglia del 112, mentre da Vigarano Pieve, raggiungeva degli amici a Bondeno. La nonnina era senza patente e il suo veicolo non era coperto da assicurazione. Giose’ si era presentata al rinnovo della patente qualche mese fa, senza però ottenerlo. Così ha cominciato a guidare senza patente, consapevole di violare il codice della strada: “Arrivata a questa età, faccio quello che voglio” – asserisce Giuseppina. Dopo la segnalazione e il blitz, Giose’ non si arrende e indomita dichiara: “Domani vado a Bondeno o a Ferrara e mi vado a comprare una vespa”.

La vicenda di Giuseppina Molinari diventa virale sui social

La vicenda si Giuseppina è diventata virale sui social e non sono mancati i commenti, affettuosi e ironici: “Sei la nonna che tutti vorrebbero”; “Sei un mito“; “Fantastica, non ce l’ho nemmeno io l’entusiasmo e la voglia di vivere che ha lei”. Sicuramente l’energia della nonnina è insuperabile”; “nonnina sprint“. Ma c’è anche chi è molto critico contro Giuseppina: “Se non è egoismo questo”; “E poi criticano i giovani”; “Un pericolo per gli altri“. E ancora, c’è chi le consiglia di prendere una bicicletta assistita a norma di legge e chi lancia un appello: “Perchè non ci organizziamo e a turno qualcuno di noi la accompagna e la va a riprendere a Bondeno?” In questo modo Giose’ non rinuncerebbe al Burraco e alla sua vita sociale. Ma una tipina come lei sarebbe pronta ad abbandonare la sua indipendenza?