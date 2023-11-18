Multati con 13.300 euro per aver attraversato la Ztl a Brescia “È’ stata colpa del navigatore”

Più di 100 contravvenzioni in meno di due mesi, maxi multa da 13.300 euro per una famiglia a Brescia che passa ripetutamente in area ZTL, “Errare è umano ma perseverare è diabolico” verrebbe da dire.I...

Più di 100 contravvenzioni in meno di due mesi, maxi multa da 13.300 euro per una famiglia a Brescia che passa ripetutamente in area ZTL, “Errare è umano ma perseverare è diabolico” verrebbe da dire.

I coniugi, di origine cinese e residenti a Brescia, hanno attraversato erroneamente la Ztl nel centro della città per accompagnare il figlio a scuola, accumulando 104 multe. Il totale da pagare ammonta a 13.300 euro (10.000 se pagato entro 5 giorni). Le prime sanzioni sono state recapitate il 4 novembre, 24 fino ad ora ma questa è solo una minima parte.

La colpa sarebbe stata del navigatore che li ha portati fuori strada.

“Ci siamo fatti prestare i soldi” confessano con amarezza e lamentano l’intempestività della Polizia Locale nel fargli pervenire le multe a casa. Intanto la coppia ha presentato ricorso al giudice di Pace.

Ztl a Brescia, la polizia multa la famiglia con "13.000"

Il comando dei vigili di Brescia non perdona la famiglia passata ripetutamente nell'area ZTL. La sanzione è di un importo di quasi "13.300 euro" nell'attesa che il giudice di pace si esprima sul caso.