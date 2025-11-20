Zeudi Di Palma, frecciatina ad Helena Prestes dopo il Grande Fratello? Le parole

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Zeudi Di Palma ed Helena Prestes sono state sicuramente tra le protagoniste della scorsa edizione del Grande fratello, dove sono arrivate entrambe in finale. L’ex miss Italia e la modella brasiliana fecero molto parlare per la loro amicizia speciale che si era interrotta quando quest’ultima iniziò una storia con Javier Martinez. A distanza di mesi dalla fine del reality, ecco che Zeudi Di Palma è tornata a parlare di quell’esperienza durante una live su Twitch. L’ex gieffina ha risposto alla domanda di un utente che le chiedeva se sarebbe tornata al Grande fratello sapendo della potenza del suo fandom. Di qui, sono arrivate le parole della donna che ha dichiarato: “A saperlo uscivo e rientravo almeno lo capivo dato che io non ragionavo bene lì dentro. L’avevo capito ma non avevo capito che era così forte. Nella mia testa c’era qualcun altro ancora più forte di me.”

Zeudi Di Palma e la frecciatina verso Helena Prestes

Durante una diretta Twitch, Zeudi Di Palma ha parlato del Grande fratello, dichiarando: “E’ stata poco furba e troppo onesta la mia famiglia perché si potevano inventare qualcosa. Esco e rientro.. Rientrati come se niente fosse mai successo. Vabbè lasciamo stare.” Parole che sono sembrate come una frecciatina nei confronti di Helena Prestes, che era riuscita a tornare in gioco dopo un ripescaggio voluto dagli autori. Una decisione mai avvenuta prima che scatenò pareri diversi sia da parte dei concorrenti sia da parte del pubblico a casa.