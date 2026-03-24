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Zapponeta rivive La Passione di Cristo – 11a Edizione

Venerdi 27 marzo 2026 – Ore 17:00

Partenza da Piazza Aldo Moro

Anche quest’anno la nostra comunità si unisce per dare vita a un evento di grande intensità spirituale e partecipazione collettiva: La Passione di Cristo, giunta alla sua undicesima edizione.

Con il patrocinio del Comune, la Parrocchia San Michele Arcangelo e centinaia di figuranti locali faranno rivivere le ultime ore di Gesù con una rappresentazione fedele, emozionante e curata nei minimi dettagli.

Vi aspettiamo numerosi!