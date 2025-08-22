[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Zapponeta dopo l’esplosione: “Necessario rafforzamento delle forze dell’ordine”

Purtroppo questa notte, come sapete, ignoti hanno fatto esplodere il bancomat dell’ufficio postale.

Negli ultimi mesi, e in particolare negli ultimi giorni, diversi comuni della provincia di Foggia sono stati colpiti dallo stesso episodio.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma l’esplosione ha distrutto la struttura, rendendola inutilizzabile.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno verificato i danni, senza però riscontrare criticità tali da compromettere la stabilità dell’edificio.

Siamo molto amareggiati. Esprimiamo la nostra solidarietà ai residenti, ai lavoratori e ai vertici di Poste Italiane, direttamente colpiti da questo vile gesto.

Condanniamo con forza questo atto criminale che ancora una volta colpisce la nostra comunità e priva i cittadini di un servizio essenziale.

Le Forze dell’Ordine, che dispongono delle immagini video dell’accaduto grazie al sistema di videosorveglianza comunale, sono al lavoro per individuare i responsabili, che speriamo possano essere presto assicurati alla giustizia.

È evidente, però, come la provincia di Foggia sia sotto attacco e come sia urgente che il Governo rafforzi la presenza dello Stato su tutto il territorio della Capitanata.

È necessario un rafforzamento delle Forze dell’Ordine che, con impegno costante e prezioso, pur in condizioni di risorse umane ed economiche spesso limitate, operano con grande sacrificio e professionalità.

Intanto, noi seguiremo con la massima attenzione i lavori di ristrutturazione dell’ufficio postale, chiedendo sin da subito la disponibilità di una postazione mobile temporanea, così che i cittadini non restino privati di un servizio fondamentale.

Perché una cosa è certa: le Istituzioni sono più forti di chi semina paura. Ripartiremo, e lo faremo con ancora più forza.

Vi aggiorneremo presto sui tempi e le modalità di ripristino dei servizi.

IL SINDACO

Vincenzo Riontino