Zapponeta, da oggi la postazione mobile di Poste Italiane

Grazie alla collaborazione con i vertici di Poste e con il direttore di filiale, in tempi rapidissimi siamo riusciti a garantire una soluzione provvisoria che entra in funzione da oggi.

La struttura consentirà di svolgere solamente i servizi postali essenziali (raccomandate, corrispondenza e altre operazioni di base).

Per quanto riguarda invece le movimentazioni di denaro, sarà necessario attendere ancora qualche giorno, indispensabile per collegare la rete e completare l’installazione della strumentazione digitale.

L’attivazione di questa postazione rappresenta un primo passo concreto verso il ritorno alla piena normalità.

Un segnale che le istituzioni e la comunità non si fermano e che dalle difficoltà sanno ripartire con ancora più determinazione.