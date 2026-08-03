Yoga Radio Estate, gli ospiti della prima puntata del 4 agosto: ecco chi ci sarà con Noemi ed Enrico Papi

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L’estate di Italia 1 entra nel vivo con il debutto di Yoga Radio Estate, il nuovo show musicale che porta sul palco di Riccione alcuni tra gli artisti più amati del panorama italiano. La prima puntata, in onda martedì 4 agosto, segna l’inizio di un viaggio tra musica, piazze e pubblico, con una conduzione inedita che promette ritmo e divertimento. Noemi ed Enrico Papi, affiancati dallo speaker Enzo Ferrari, guideranno la serata con un mix di ironia, energia e racconti dal vivo, mentre la line-up degli ospiti trasforma piazzale Roma in un vero festival estivo.

Ma quali artisti saliranno sul palco? Che atmosfera porterà la coppia di conduzione? E cosa rende speciale questo nuovo format di Italia 1?

Noemi ed Enrico Papi aprono Yoga Radio Estate: una coppia inedita per la prima serata di Italia 1

Il debutto di Yoga Radio Estate porta sullo schermo una coppia che incuriosisce fin dal primo annuncio. Noemi, con la sua presenza scenica e la capacità di raccontare la musica da protagonista, si unisce a Enrico Papi, volto televisivo amatissimo e sempre pronto a sorprendere con il suo stile ironico e imprevedibile. Accanto a loro, Enzo Ferrari di Radio Bruno mantiene il contatto con la piazza, creando un ponte tra palco e pubblico che rende il format ancora più vivo.

La scelta di Riccione come location non è casuale. Piazzale Roma è da anni uno dei luoghi simbolo dell’estate romagnola, capace di trasformarsi in un’arena naturale dove musica e pubblico si fondono in un’unica atmosfera. Yoga Radio Estate nasce proprio con l’idea di portare la musica nelle piazze, rendendo ogni puntata un evento da vivere insieme, sia in TV sia dal vivo.

Gli ospiti del 4 agosto: una line-up da festival per inaugurare Yoga Radio Estate

La prima puntata presenta un cast che sembra uscito da un grande festival estivo. Sul palco di Riccione si alterneranno artisti capaci di attirare pubblici diversi e generazioni differenti, creando una serata ricca di generi e atmosfere.

Tommaso Paradiso porta le sue hit pop, Francesca Michielin aggiunge eleganza e intensità, Le Vibrazioni riportano il rock che li ha resi una band iconica. Francesco Gabbani promette energia e ironia, Levante la sua poetica cantautorale, Serena Brancale il suo stile raffinato. A loro si aggiungono Leo Gassmann, Tredici Pietro, Michele Bravi, Shade, Aiello, Kamrad, Bambole di Pezza, Gard, Angie, Delia ed Eddie Brock, completando un mosaico musicale che rende la serata un vero manifesto dell’estate italiana.

Italia 1 punta su un format che non si limita a presentare performance, ma costruisce un racconto collettivo fatto di emozioni, incontri e momenti live. La prima puntata del 4 agosto è pensata per catturare l’attenzione del pubblico e inaugurare una stagione che promette sorprese e nuovi artisti.

L’estate musicale di Italia 1 continua: Yoga Radio Estate tra piazze, pubblico e streaming

Yoga Radio Estate si inserisce nella strategia estiva di Mediaset, che da anni punta su eventi musicali capaci di coinvolgere il pubblico anche fuori dagli studi televisivi. La scelta di portare lo show nelle piazze dell’Emilia Romagna permette di creare un contatto diretto con la gente, trasformando ogni puntata in un evento dal vivo che vive contemporaneamente in TV e in streaming.

Gli episodi saranno disponibili anche su Mediaset Infinity, permettendo agli spettatori di recuperare la serata o rivedere le esibizioni più amate. La combinazione tra conduzione, ospiti e location rende il format uno dei più promettenti dell’estate, con l’obiettivo di diventare un appuntamento fisso per chi ama la musica live e le atmosfere da festival.