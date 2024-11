XVII Mostra di arte presepiale “San Francesco e i presepi” a Candela



L’ Associazione Italiana Amici del Presepio della sede di Candela – Sant’Agata di

Puglia dedica la XVII mostra di arte presepiale a San Francesco, fondatore del

presepe, per la storica ricorrenza degli ottocento anni delle stimmate del Santo

(1224-2024).



Le diverse rappresentazioni realizzate dal presidente e dai soci della sede

celebrano, in diversi diorami, la figura del Santo che ha trasmesso, in quella notte

Santa di Greccio, il culto del presepe. Sono molte le opere esposte aventi ad

oggetto il fraticello di Assisi e, tra queste, una menzione speciale, va fatta all’opera

‘Il presepe di Greccio ’, realizzato dal presidente Savino Freda ed esposta al

Vaticano sotto il colonnato del Bernini, nella mostra dei “100 presepi”, in

ricorrenza del Giubileo.



Nelle diverse opere realizzate, spicca, inoltre, una fedele riproduzione della

Porziuncola di Assisi, che rappresenta San Francesco con Santa Chiara, in cui

si rende omaggio al Santo e alla sua “missione”: un connubio che il Santo fece

della sua vita, dedita ad attuare la parola di Dio “secondo il Santo Vangelo”, al cui

seguito ha devoluto la sua intera vita anche Santa Chiara.



La mostra, unica per il suo tema e per la ricorrenza che celebra, ha la finalità di

far immergere i visitatori nel culto dell’arte presepiale, nonché nella sua storicità,

la quale affonda le sue radici proprio nella famosa notte di Greccio, le quali sono

rimaste immutate nel corso del tempo.

La suddetta mostra sarà esposta a Candela presso la sala ‘Ex Omni’ in Corso

Vittorio Emanuele e sarà inaugurata il 23 novembre alle ore 19.00, protraendosi

fino al 6 gennaio 2025 (le visite saranno possibili nei giorni feriali dalle ore 18.00

alle 20.00, mentre in quelli festivi dalle ore 10.00 alle 12.30 e, in serata, dalle ore

18.00 alle 21.00).



Vi aspettiamo.



Il Presidente

Savino Freda