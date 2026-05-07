X Factor 2026, Irama verso la giuria al posto di Achille Lauro l’indiscrezione che infiamma il talent

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l mondo di X Factor 2026 è tornato a muoversi prima del previsto, e lo ha fatto con un’indiscrezione che ha acceso immediatamente la curiosità dei fan: Irama potrebbe essere il nuovo giudice, pronto a sedersi al tavolo lasciato libero da Achille Lauro. Una voce che circola con insistenza e che, se confermata, segnerebbe un cambio di direzione importante per il talent di Sky, sempre alla ricerca di un equilibrio tra spettacolo, competenza musicale e personalità forti.

Perché proprio Irama? Cosa ha spinto Achille Lauro a lasciare il programma? E come potrebbe cambiare la dinamica della giuria con l’arrivo del cantante di “Ovunque sarai”? Scopriamolo insieme.

Irama verso X Factor 2026: perché il suo nome convince e cosa filtra dietro le quinte

L’indiscrezione è partita da una fonte autorevole, il giornalista Luca Dondoni, che sui social ha lasciato intendere che Irama sarebbe il prescelto per X Factor 2026. La notizia è stata poi ripresa nel podcast Pezzi, dove si è parlato anche di altri nomi valutati dalla produzione, tra cui quello di Tananai, che però non avrebbe superato le ultime selezioni interne.

Il nome di Irama non è casuale. Il cantante, oggi trentenne, ha costruito un percorso solido, passando da Sanremo alle classifiche, fino ai palchi più importanti, come il live previsto a San Siro. È un artista che conosce bene la televisione, avendo mosso i primi passi proprio nei talent, e che negli anni ha dimostrato una sensibilità musicale profonda, unita a un carattere riservato ma deciso.

Sky e Fremantle, secondo le indiscrezioni, avrebbero apprezzato proprio questo equilibrio: un giudice capace di parlare ai giovani, ma anche di portare competenza senza eccessi polemici. Una figura diversa da Achille Lauro, che al tavolo dei giudici aveva portato un’energia più irriverente e imprevedibile.

Irama, invece, rappresenterebbe una scelta più armoniosa, in grado di integrarsi con la giuria confermata composta da Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani. La sua presenza potrebbe dare nuova linfa al talent, soprattutto in un’edizione che punta a rilanciare la formula dopo anni di cambiamenti.

L’addio di Achille Lauro a X Factor: le ragioni dietro la sua scelta

Per capire il possibile arrivo di Irama, bisogna partire dall’uscita di scena di Achille Lauro, che qualche mese fa aveva annunciato sui social la decisione di lasciare X Factor. Il cantante aveva parlato di un momento particolarmente intenso della sua vita, segnato da un tour negli stadi e da un ritorno totale alla musica, quella che lui stesso definisce la sua casa.

Nel suo messaggio aveva ringraziato la squadra del programma, la conduttrice Giorgia e i colleghi di giuria, sottolineando quanto l’esperienza fosse stata importante ma anche quanto sentisse il bisogno di dedicarsi completamente ai suoi progetti artistici. Un addio elegante, accompagnato da una frase che ha lasciato aperta una porta: “Non escludo il ritorno”.

La produzione, però, non ha perso tempo. Con l’estate alle porte e i casting in pieno svolgimento, serviva un nome forte, riconoscibile e capace di portare equilibrio. Ed è qui che entra in gioco Irama, un artista che negli ultimi anni ha dimostrato maturità, visione e una capacità rara di raccontare emozioni attraverso la musica.

Il suo profilo, più introverso e riflessivo rispetto a quello di Lauro, potrebbe rappresentare una nuova direzione per X Factor 2026, che sembra voler puntare su una giuria più compatta e meno incline agli scontri.

Irama tra musica, carriera e un possibile nuovo ruolo: perché potrebbe funzionare a X Factor

Irama non è solo un cantante di successo, ma un artista che ha costruito la propria identità attraverso un percorso complesso, fatto di cadute, rinascite e una continua ricerca musicale. Prima di vincere Amici nel 2018, aveva già calcato il palco di Sanremo Giovani, e negli anni ha collezionato dischi di platino, collaborazioni importanti e un pubblico sempre più affezionato.

La sua personalità, spesso descritta come introspettiva e sensibile, potrebbe portare a X Factor un approccio diverso, più attento alla crescita degli artisti e meno orientato allo show fine a sé stesso. È un artista che conosce bene il peso delle parole e il valore del silenzio, e che ha sempre raccontato la musica come un rifugio, una necessità, una forma di vita.

In un’intervista recente aveva parlato apertamente del suo rapporto con il dolore, della sua adolescenza difficile e della paura di non lasciare nulla dietro di sé. Parole che mostrano un lato umano profondo, capace di entrare in sintonia con i giovani talenti che ogni anno salgono sul palco del programma.

Se l’indiscrezione dovesse essere confermata, X Factor 2026 potrebbe trovare in Irama un giudice capace di unire competenza, empatia e una visione artistica moderna. Un volto nuovo, ma allo stesso tempo familiare al pubblico, pronto a portare una ventata di freschezza in una delle giurie più osservate della tv italiana.