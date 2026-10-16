X Factor 2026, ecco le quattro squadre ufficiali dei Live Show: chi sono i 12 concorrenti scelti dai giudici

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A X Factor 2026 la notte delle Last Call ha definito le quattro squadre che voleranno ai Live Show del 22 ottobre. I giudici hanno scelto i loro tre concorrenti attraverso il meccanismo delle sedie, tra cambi improvvisi e momenti di forte tensione. La selezione ha portato alla formazione di dodici artisti con identità musicali molto diverse, pronti a costruire una stagione ricca di energia, personalità e nuove storie. A questo punto nasce la domanda: chi sono i concorrenti ufficiali dei Live Show di X Factor 2026? e quali squadre porteranno in gara i giudici?

X Factor 2026, la squadra di Francesco Gabbani

Francesco Gabbani punta su tre progetti che rappresentano tre modi diversi di vivere la musica. La prima è Alice Fregoso, giovane musicista che suona chitarra, pianoforte e basso. Porta una forte preparazione tecnica e una grande curiosità verso generi diversi. La sua identità nasce da anni di studio e da una passione che l’ha accompagnata fin da bambina.

Con lei arrivano Gli Scraffs, band che unisce quattro ragazzi cresciuti tra provincia, amicizia e voglia di costruire un suono personale. Il loro stile è sporco, diretto, impulsivo, con un’energia che nasce dai primi live nei circoli e cresce nei club delle grandi città. Chiude la squadra Giacomo Calò, artista che ha trasformato la sua sensibilità in un percorso musicale fatto di studio, ironia e ricerca personale. Porta una vocalità pulita e una presenza scenica che punta a emozionare.

X Factor 2026, la squadra di Paola Iezzi

Paola Iezzi costruisce una squadra che unisce band, scrittura e introspezione. Il primo gruppo è Mad-Dog, nati come cover band dei Green Day e poi evoluti verso un indie rock con influenze brit. Hanno già inciso un album autoprodotto e portano una forte compattezza musicale. Poi c’è camilla, artista che ha vissuto la musica come un rifugio privato.

La sua voce delicata e la sua scrittura emotiva aggiungono profondità alla squadra. Porta un approccio introspettivo che si distingue subito. Chiude il terzetto Manu, giovane cantautore che vive la musica come un diario personale. Le sue canzoni nascono da esperienze, fragilità e momenti che vuole trasformare in racconti autentici.

Le squadre di Jake La Furia e Irama

Jake La Furia sceglie tre artisti con identità molto diverse per X Factor 2026. La prima è Veronica, che unisce canto e arte visiva. Porta una forte sensibilità e una capacità naturale di trasformare emozioni in musica. Poi arriva ALÌA, artista che vive la musica come un luogo sicuro e creativo. La sua personalità introspettiva si riflette in una vocalità morbida e in una presenza scenica elegante. Chiude Alex Fontana, artista di strada con un’anima rock e britpop. Porta energia, spontaneità e un legame profondo con la musica degli anni ’50, ’60 e ’70.

Irama punta su tre progetti molto diversi tra loro. La prima è Patrizia, che unisce canto e disciplina sportiva. Porta determinazione e una vocalità intensa. Poi Le Distanze, trio che ha già calcato palchi importanti e costruito un’identità musicale solida. Infine Lenanie, artista che trasforma emozioni e sensibilità in un percorso musicale personale e contemporaneo.