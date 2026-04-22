X Factor 2026: chi sostituirà Achille Lauro? L’ipotesi Morandi e il sogno Jovanotti

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La macchina di X Factor 2026 si è rimessa in moto molto prima del previsto. L’addio ufficiale di Achille Lauro ha aperto un vuoto enorme nella giuria e, come spesso accade quando un personaggio così magnetico lascia la scena, il pubblico si è subito lanciato nel toto-nome. Le indiscrezioni si rincorrono, le trattative sembrano già avviate e due nomi, più di tutti, stanno alimentando la fantasia dei fan: Gianni Morandi e Jovanotti. Due artisti diversissimi, due mondi lontani, ma entrambi capaci di portare allo show un’energia nuova e un pubblico trasversale.

A questo punto è inevitabile chiedersi: chi potrebbe davvero sostituire Achille Lauro? Quanto sono concrete le ipotesi Morandi e Jovanotti? E quali ostacoli potrebbero complicare la scelta della produzione? Scopriamolo insieme.

Il dopo-Lauro: perché X Factor 2026 ha bisogno di un nome forte e perché Jovanotti sarebbe il colpo perfetto

L’uscita di Achille Lauro non è un semplice cambio di poltrona. Il cantante romano, in due sole edizioni, è riuscito a diventare uno dei volti più riconoscibili del talent, contribuendo a un rilancio del format e portando un pubblico nuovo, giovane e molto attivo sui social. La sua decisione di lasciare il programma per dedicarsi completamente alla musica e ai progetti cinematografici ha costretto Sky e Fremantle a muoversi rapidamente.

La produzione vuole un nome che abbia lo stesso magnetismo, la stessa capacità di catalizzare l’attenzione e, soprattutto, la stessa forza narrativa. È qui che entra in scena Jovanotti, il candidato che molti considerano il sogno proibito del talent. Lorenzo Cherubini, con la sua storia artistica, la sua energia e la sua capacità di reinventarsi, sarebbe un colpo mediatico enorme. La sua presenza in giuria porterebbe un entusiasmo immediato e un’aura di imprevedibilità che si sposa perfettamente con lo spirito dello show.

Tuttavia, proprio la grandezza del personaggio rappresenta anche il principale ostacolo. Jovanotti nel 2026 sarà impegnato con il Jova Summer Party – L’Arca di Lorè, un tour mastodontico che occuperà tutta l’estate e parte dell’autunno. Le registrazioni di X Factor iniziano a giugno e proseguono per mesi, tra Auditions, Bootcamp, Last Call e Live Show. Incastrare tutto sarebbe complicatissimo, quasi impossibile senza sacrificare una parte del tour o del programma.

Eppure, il solo fatto che il suo nome sia stato preso in considerazione dimostra quanto Sky voglia puntare in alto per sostituire Lauro.

L’ipotesi Gianni Morandi: esperienza, televisione e un pubblico trasversale che potrebbe sorprendere

Se Jovanotti rappresenta il sogno, Gianni Morandi è la candidatura che sta prendendo quota nelle ultime ore. Il cantante bolognese, amatissimo da generazioni diverse, ha un rapporto storico con la televisione italiana. Ha condotto Sanremo, ha affiancato Amadeus in una delle edizioni più seguite degli ultimi anni e ha guidato programmi di ogni tipo, sempre con una naturalezza che pochi artisti possono vantare.

Morandi porterebbe a X Factor un elemento che negli ultimi anni è mancato: l’esperienza televisiva pura. La sua capacità di parlare a tutti, dai giovanissimi ai più adulti, potrebbe ampliare il pubblico del talent e dare un tono completamente diverso alla giuria. Inoltre, la sua presenza accanto a Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani creerebbe un equilibrio interessante, un mix di generazioni e stili che potrebbe rivelarsi vincente.

Anche in questo caso, però, c’è un ostacolo evidente: gli impegni musicali. Morandi sarà in tour fino a maggio con “C’era un ragazzo 2026”, e la produzione di X Factor ha bisogno di un giudice disponibile già da inizio giugno. Le registrazioni non sono compatibili con un calendario troppo fitto, e proprio questo è stato uno dei motivi che ha spinto Achille Lauro a lasciare il programma.

Nonostante ciò, Morandi resta una delle ipotesi più concrete, perché un artista con la sua esperienza potrebbe gestire gli impegni con maggiore flessibilità rispetto a Jovanotti.

Le tempistiche della decisione e cosa aspettarsi da X Factor 2026

La produzione non può permettersi di aspettare troppo. Le registrazioni della nuova stagione inizieranno a giugno, quindi il nome del quarto giudice dovrà essere ufficializzato entro la fine di maggio. Giorgia è confermata alla conduzione, mentre Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani dovrebbero tornare senza sorprese. L’unico tassello mancante è proprio quello lasciato da Achille Lauro.

La scelta sarà determinante per il futuro del programma. X Factor 2026 vuole rilanciarsi, vuole sorprendere e vuole dimostrare di essere ancora uno dei talent più influenti della televisione italiana. Per farlo, ha bisogno di un volto forte, riconoscibile, capace di portare entusiasmo e credibilità.

Che sia Jovanotti, Morandi o un nome ancora tenuto nascosto, la corsa al quarto giudice è appena iniziata. E, come sempre, X Factor sa come trasformare ogni attesa in spettacolo.