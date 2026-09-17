Nostalgia di festa: quando le giostre illuminavano Piazza Giovanni Paolo II a Monte Sant’Angelo

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Monte Sant’Angelo, l’arrivo della festa patronale porta con sé un dolce ricordo che si mescola a un velo di malinconia. C’è stato un tempo, vivido nella memoria dei cittadini, in cui “le giostre” erano il cuore pulsante del paese. Si trovavano esattamente in Piazza Giovanni Paolo II, il luogo dove sono nate e dove sono sempre state, regalando un’atmosfera magica e accessibile a tutti a pochi passi da casa.

Oggi, per rispettare le necessarie normative di sicurezza e per garantire spazi più ampi ai giostrai, le attrazioni sono state delocalizzate in periferia, nella zona antistante il cimitero. Una scelta che ha cambiato profondamente il calore della festa, lasciando un po di amaro in bocca a molti residenti. Lo spostamento in un’area lontana dalle abitazione è anche per garantire serenità ai residenti dell’area che prima per alcuni giorni dovevano “sorbirsi” il frastuono delle giostre.

Il nuovo posizionamento, infatti, secondo alcuni cittadini, impedisce ai bambini e ai ragazzi di raggiungere le giostre in autonomia a causa della lontananza, del buio e dell’esposizione maggiore alle intemperie. Di conseguenza, i genitori che prima potevano passeggiare sereni nel centro storico godendosi i festeggiamenti, oggi sono costretti a mettersi in macchina per accompagnare i figli, spezzando quell’armonia spontanea tipica della festa di paese.

Un rammarico condiviso anche dagli stessi gestori delle attrazioni, i quali per anni hanno cercato un dialogo per poter tornare nella piazza storica. Una battaglia silenziosa culminata perfino in una protesta, quando per un intero anno le giostre non sono state montate, lasciando la festa patronale senza una delle sue attrazioni principali.

In questa situazione, il dispiacere più grande è proprio per i bambini, che contano i minuti tutto l’anno per poter finalmente correre verso “LE GIOSTRE”. In un piccolo centro come Monte Sant’Angelo, la vera bellezza della festa risiedeva proprio nel viverla tutti insieme, nel cuore del paese, sotto le luci e i colori di quella piazza che per generazioni ha fatto sognare grandi e piccini. Anche se a prescindere dal posizionamento delle giostre, Monte Sant’angelo si appresta a vivere con gioia la sua festa, facendo sentire tutto il proprio calore e la propria voglia di partecipare.