X Factor 2024: partono i live show

Giovedì 24 ottobre 2024, X Factor è entrato nella sua fase più emozionante e attesa: i live show. Dopo le intense fasi di audizioni, Bootcamp e Home Visit, i 12 concorrenti selezionati sono pronti a salire sul palco del Teatro Repower di Milano per dimostrare il loro talento.

X Factor 2024: al via i live show

I live show di X Factor 2024 saranno trasmessi ogni giovedì alle 21.15 in diretta su Sky Uno e in streaming su NOW. Le puntate saranno anche disponibili on demand e visibili su Sky Go. Inoltre, il martedì successivo alla diretta, i live saranno proposti in chiaro alle 21.30 su TV8.

La giuria e la conduzione

La giuria di questa edizione è composta da nomi di spicco del mondo musicale italiano: Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. La conduzione delle puntate sarà affidata a Giorgia, che guiderà i concorrenti attraverso le sfide settimanali.

Ghali è il primo ospite

Il primo live show vedrà la partecipazione speciale di Ghali, uno degli artisti più iconici della sua generazione. Ghali, noto per i suoi successi come “Paprika” e “Niente Panico”, si esibirà a pochi giorni dal suo ritorno all’Unipol Forum di Milano e sarà parte integrante della serata di apertura di X Factor 2024.