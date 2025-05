X Day: giovani impreditori, idee che restano e fanno impresa a Foggia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

X DAY: GIOVANI IMPRENDITORI, IDEE CHE RESTANO E FANNO IMPRESA A FOGGIA

Foggia, 16 maggio 2025 – Il prossimo 22 maggio, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia (aula VII), si terrà “X DAY”, il primo evento promosso dai Giovani Imprenditori di Confcommercio – Imprese per l’Italia della Provincia di Foggia.

Al centro dell’incontro, il tema della “restanza”: un concetto potente e attuale che mette in discussione il consueto racconto di fuga dai territori del Sud, rilanciando la possibilità concreta di fare impresa rimanendo nella propria terra.

“X DAY è una sfida al pensiero comune che vede nella partenza l’unica via possibile per il futuro dei giovani. Vogliamo dimostrare che restare può essere una scelta coraggiosa, strategica, e profondamente produttiva – afferma Antonio Metauro, Presidente di Confcommercio Foggia –. Dobbiamo aiutare i giovani a credere che questa terra offre strumenti e opportunità per chi ha idee e volontà. E noi siamo qui per sostenerli”.

Durante la mattinata, interverranno ospiti del mondo imprenditoriale, agricolo e culturale del territorio che racconteranno come, investendo nella provincia di Foggia, sia possibile creare valore economico, sociale e culturale. Saranno presenti, tra gli altri, Giovanni Laidò (presidente consorzio IGP Arance e Limoni del Gargano), Maria Luisa Terrenzio (co- titolare Prima Bio), Matteo Leggieri (amministratore Business Center), Michele Simone (titolare B&B Villa Simone) e l’attore Dino La Cecilia. Moderatore dell’incontro sarà il giornalista Antonio Di Donna.

“L’obiettivo è duplice: ispirare i giovani con esempi concreti di successo e rafforzare il nostro network, perché fare impresa non è un atto solitario, ma un processo che cresce nella condivisione – spiega Alessandro D’Agnone, Presidente dei Giovani Imprenditori Confcommercio Foggia –. Con X DAY vogliamo avviare un dialogo costruttivo con i futuri imprenditori, offrendo strumenti, visione e fiducia”.

Il programma si aprirà alle 10:30 con il video saluto del presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confcommercio, Matteo Musacci e la presentazione dell’iniziativa da parte di Alessandro D’Agnone, presidente provinciale dei Giovani Imprenditori. Proseguirà con momenti di confronto, interviste e testimonianze dirette.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero: 0881 560.230