WWF Foggia e CSN onlus: Il Parco Nazionale del Gargano merita una governance trasparente e autorevole.

Si revochi la nomina del Commissario Prof. Pasquale Pazienza.

Non poteva esserci data migliore per annunciare la sentenza di assoluzione con formula piena della giovane direttrice dell’Ente Parco Nazionale del Gargano. Questa decisione rappresenta un momento di grande giustizia e speranza, non solo per lei, ma anche per tutti coloro che credono nella tutela del nostro patrimonio naturale.

Negli ultimi anni, la direttrice ha affrontato sfide significative, caratterizzate da accuse infondate e da una solidarietà che, purtroppo, è diminuita nel tempo. Noi del Centro Studi Naturalistici ONLUS (CSN) e del WWF Foggia abbiamo sempre sostenuto la sua innocenza. La nostra dedizione a questa causa è stata costante e ci ha spinti a lottare per la verità.

Consapevoli delle battaglie condotte per tutelare il Lago Salso, abbiamo sempre creduto nell’innocenza della direttrice del Parco. Con coerenza e determinazione, abbiamo lavorato per costruire ponti e raccogliere elementi utili per la difesa dei valori che merita questo Parco Nazionale. Nessun altro ha dimostrato lo stesso impegno che abbiamo messo noi in questa causa. Ora, con la sentenza di assoluzione, possiamo affermare con forza: “Fiat iustitia et ruat caelum”. Sia fatta giustizia, anche a costo di rovesciare il cielo.

Tuttavia, questa vicenda ci ha insegnato che non è possibile gestire un Parco in questo modo. Il CSN e il WWF Foggia chiedono che la Comunità del Parco prenda una posizione chiara e netta, esprimendo la propria valutazione sulla gestione passata e attuale dell’Ente. Il silenzio, in casi del genere, rischia di essere interpretato come connivenza.

Alla luce di questa sentenza, appare inaccettabile la permanenza del Prof. Pasquale Pazienza alla guida dell’Ente come Commissario straordinario. Chiediamo con fermezza le dimissioni immediate dell’attuale commissario e del suo direttore facente funzione. È fondamentale che il Parco Nazionale del Gargano venga guidato da persone che possano garantire un costruttivo dialogo con chi da sempre è impegnato nella tutela e valorizzazione del territorio protetto.

Abbiamo sempre creduto nella giustizia, anche quando le nostre denunce, come quelle riguardanti la distruzione di habitat naturali nell’Oasi Lago Salso, non hanno portato a risultati tangibili. Ci chiediamo, quindi, perché nelle conferenze pubbliche si incoraggino i cittadini a segnalare problematiche, se poi le nostre denunce dettagliate rimangono senza riscontro. È forse un’illusione credere nella possibilità di un cambiamento reale? O esistono elementi concreti che ci vengono taciuti?

In attesa di un cambiamento significativo, continueremo a lavorare per la salvaguardia del nostro patrimonio naturale e a pretendere che il Parco Nazionale del Gargano sia governato con trasparenza, competenza e rispetto per l’ambiente.

Foggia, 08/03/2025

WWF Foggia

Centro Studi Naturalistici ONLUS – Pro Natura