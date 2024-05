WWF Foggia: “Celebrare il valore delle piante”

Fascination of Plants Day 2024

Celebrare il “valore” delle piante attraverso i servizi ecosistemici per una nuova visione del territorio.

Nel mese di Maggio 2024, il mondo si unisce per celebrare la settima edizione del “Fascination of Plants Day” (FPD 2024), un evento internazionale promosso da EPSO (European Plant Science Organization). L’obiettivo è quello di sensibilizzare il grande pubblico sull’importanza delle piante per la società e di mettere in risalto la ricerca scientifica nel campo della botanica.

In quest’ottica, il WWF Foggia, in collaborazione con la Società Botanica Italiana, il Centro Studi Naturalistici e il Polo Biblio-Museale “La Magna Capitana” presso il Museo di Storia Naturale di Foggia, organizzeranno con il patrocinio del Comune di Foggia tre giorni di eventi dal 17 al 19 maggio dedicati alla conoscenza e alla valorizzazione dei beni ambientali. Questa iniziativa mira a offrire una nuova prospettiva sul territorio, mettendo in luce sia la diversità degli ecosistemi presenti che i servizi ecosistemici essenziali che essi forniscono alla comunità.

Il programma comprende una serie di interventi di naturalisti, botanici ed economisti, che presenteranno approfondimenti su vari aspetti legati alla flora locale e ai suoi impatti positivi sulla società. Tra gli eventi in programma ci sarà la presentazione del libro “Puglia, La terra delle querci: descrizione, storia, valore, problemi di conservazione” a cura dell’autore Antonio Sigismondi, nonché una disamina sugli “Alberi Monumentali della Provincia di Foggia” a cura di Matteo Caldarella.

Inoltre, sabato 18 maggio, verrà approfondito il tema della valorizzazione del Parco Naturale Regionale del Bosco Incoronata, con interventi che esploreranno la sua storia, la sua vegetazione e le prospettive future. Sarà anche affrontata la questione della valorizzazione economica dei servizi ecosistemici offerti dall’area protetta, con un intervento a cura di Carlo Russo.

La culminazione dell’evento avverrà domenica 19 maggio con un’escursione naturalistica nel Parco Naturale Regionale del Bosco Incoronata, guidata dal WWF Foggia e dal Centro Studi Naturalistici ONLUS. Sarà un’opportunità unica per i partecipanti di immergersi nella bellezza e nella biodiversità del territorio locale, mentre si approfondiscono le tematiche legate ai servizi ecosistemici.

Il “Fascination of Plants Day 2024” a Foggia promette di essere un’esperienza unica e coinvolgente, unendo la scienza, la natura e la comunità in un’unica celebrazione della bellezza e dell’importanza delle piante per la vita sulla Terra.