[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

WizzAir, tre nuovi voli verso l’Est da Bari

Erevan, Chișinău e Skopje sono le nuove tre capitali europee (rispettivamente di Armenia, Moldavia e Macedonia del Nord) collegate alla Puglia attraverso i voli di Wizz Air con arrivo e partenza dall’aeroporto «Karol Wojtyla» di Bari.

L’annuncio è stato dato dalla stesse compagnia e da Aeroporti di Puglia, riportata dal Corriere del Mezzogiorno.

I voli sono già operativi.

Attualmente, Wizz Air opera 12 rotte verso otto Paesi da Bari, con un tasso di riempimento, viene evidenziato in una nota diffusa da Aeroporti di Puglia, del «90,1%, offrendo oltre 1,1 milioni di posti solo nel 2025 e consolidando la propria posizione come secondo vettore per quota di mercato (11,6%) presso l’aeroporto».