Whoopie Goldberg entra nel cast di Un posto al sole, le prime parole dell’attrice: “Sono emozionata”

Oggi 27 giugno è avvenuta la conferenza stampa di presentazione dei nuovi palinsesti televisivi della Rai per la stagione 2025-2026. Tra i programmi che torneranno con una nuova stagione vi è Un posto al sole, soap opera di grande successo dei teleschermi di Rai 3. In questa occasione, è stato annunciato un arrivo clamoroso nel cast delle vicende ambientate a Palazzo Palladini. Si tratta di Whoopie Goldberg che in Italia è molto conosciuta per aver preso parte al film Sister Act. Proprio l’attrice americana è apparsa in video con un messaggio per il pubblico italiano. La donna ha dichiarato le seguenti parole: “Non vedo l’ora, sono emozionata. So che il mio italiano non è perfetto, ma ci siamo riusciti. Ciao. Ci vediamo in tv”.

Whoopie Goldeberg nel cast di Un posto al sole: le parole di Maria Pia Ammirati

Whoopie Goldberg entrerà nel cast della nuova stagione di Un posto al sole. A rivelare qualche dettaglio in più su questo ingresso sono arrivate le parole di Maria Pia Ammirati ovvero la direttrice di Rai Fiction che ha dichiarato: «Stiamo scrivendo la linea di Whoopi, sarà una linea molto singolare perché ci sarà anche un mystery e un incontro sentimentale tra Whoopi e uno dei protagonisti di Upas». Neanche a dirlo, l’arrivo della grande attrice statunitense ha scatenato la reazione da parte degli interpreti della nota soap opera napoletana. Tra questi Michelangelo Tommaso che ha scritto il seguente commento sotto al videomessaggio dell’attrice pubblicato sui social: “Welcome to Palazzo Palladini.”