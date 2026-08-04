Eventi Manfredonia

White Party, la Notte di San Lorenzo al Lido Nettuno: lunedi 10 agosto alle ore 21.30

Redazione4 Agosto 2026
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Lunedì 10 agosto ti aspettiamo al Lido Nettuno per il WHITE PARTY, una cena spettacolo in partner con Aperol Spritz, tra gadget, musica dal vivo, percorso degustazione e divertimento vista mare in terrazza.

🎙️ LIVE BAND: Giò & Trio Italiano

🎈 Animazione, divertimento e gonfiabili anche per i più piccoli con Officina del Sorriso.

POSTAZIONI FOOD & DRINK:

🦐 Paella del Gargano

😍 Tortilla di patate

🍢 Arrosticini abruzzesi

🍊 Semifreddo agli agrumi

🍹 Aperol Spritz

COSA COMPRENDE IL TUO TICKET:

🎟️ 4 food + 1 drink: 30€ a persona.

Dalle 23:30, Special Guest NASTY HABITS con uno show che unisce DJ set e percussioni live.

🤍 Dress code: Total White

🎟️ Ingresso dopo cena dalle ore 23:30.

👉🏻 10€ con drink incluso.

Vi aspettiamo 🤍

Per info e prenotazioni:

📲 327 3305265

📍 Lungomare del Sole, 7 – Siponto (FG)

Redazione4 Agosto 2026