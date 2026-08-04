White Party, la Notte di San Lorenzo al Lido Nettuno: lunedi 10 agosto alle ore 21.30
Lunedì 10 agosto ti aspettiamo al Lido Nettuno per il WHITE PARTY, una cena spettacolo in partner con Aperol Spritz, tra gadget, musica dal vivo, percorso degustazione e divertimento vista mare in terrazza.
🎙️ LIVE BAND: Giò & Trio Italiano
🎈 Animazione, divertimento e gonfiabili anche per i più piccoli con Officina del Sorriso.
POSTAZIONI FOOD & DRINK:
🦐 Paella del Gargano
😍 Tortilla di patate
🍢 Arrosticini abruzzesi
🍊 Semifreddo agli agrumi
🍹 Aperol Spritz
COSA COMPRENDE IL TUO TICKET:
🎟️ 4 food + 1 drink: 30€ a persona.
Dalle 23:30, Special Guest NASTY HABITS con uno show che unisce DJ set e percussioni live.
🤍 Dress code: Total White
🎟️ Ingresso dopo cena dalle ore 23:30.
👉🏻 10€ con drink incluso.
Vi aspettiamo 🤍
Per info e prenotazioni:
📲 327 3305265
📍 Lungomare del Sole, 7 – Siponto (FG)