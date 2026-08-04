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Torre Mileto e l’abusivismo nel Gargano: una vergogna da sanare.

WWF Foggia: «Dietro il cemento selvaggio c’è connivenza e illegalità. Servono scelte coraggiose e ripristino del territorio»

Il recente video-denuncia firmato da Pinuccio ha riacceso i riflettori su una delle ferite più gravi e irrisolte del territorio: la devastazione ambientale e urbanistica di Torre Mileto (Lesina), preziosa striscia di terra compresa tra il mare e il lago di Lesina, situata all’interno del Parco Nazionale del Gargano.

Il reportage sul campo mostra chiaramente le conseguenze di decenni di deregulation e assenza dello Stato: circa 2.000 villette abusive edificate senza piano urbanistico, sprovviste dei servizi primari e delle necessarie infrastrutture fognarie, immerse tra accumuli di rifiuti e degrado diffuso.

Come WWF Foggia cogliamo questa fondamentale occasione di visibilità mediatica per ribadire che Torre Mileto costituisce una vera e propria vergogna a livello nazionale, se non mondiale. Non si tratta soltanto di una sequenza di ecomostri e abusivismo edilizio, ma del sintomo tangibile di un sistema in cui l’illegalità è stata sistematicamente alimentata da una storica connivenza politica e istituzionale.

Per decenni la politica ha scelto il silenzio, il disinteresse o la tolleranza elettorale, arrivando persino a ipotizzare interventi paradossali — come proposte recenti fotovoltaico flottante, di aeroporti, idroscali o centri nautici all’interno della Laguna di Varano — anziché pianificare il recupero ambientale e la bonifica dell’area.

L’abusivismo non è una fatalità né un fenomeno da rassegnarsi a tollerare: è un reato che devasta gli ecosistemi costieri e lacustri, sottrae beni alla collettività e mina la credibilità delle istituzioni.

Il WWF Foggia chiede con fermezza che la vicenda di Torre Mileto venga finalmente affrontata con determinazione e senza più ingannevoli sanatorie, così come altre vicende note a livello internazionale come Baia Zaiana a Peschici. Servono scelte dure, coraggiose e altamente simboliche sul fronte della legalità sul Gargano, a partire dall’avvio dei ripristini dello stato dei luoghi e dalle demolizioni degli immobili insanabili. Ripristinare la legalità a Torre Mileto significa dare un segnale forte e inequivocabile a tutela di tutto il patrimonio naturale della Capitanata.

WWF Foggia