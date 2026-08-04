Matilde Siracusano, chi è: età, carriera, vita privata, il compagno Roberto Occhiuto e figli della sottosegretaria

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Il nome di Matilde Siracusano è diventato sempre più presente nel panorama politico italiano, ma anche nel racconto televisivo che intreccia attualità e storie personali. La sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento è una figura che unisce competenza istituzionale, radici familiari forti e un percorso professionale costruito passo dopo passo, tra studi, collaborazioni e incarichi parlamentari. La sua storia parte da Messina e arriva fino ai palazzi romani, attraversando scelte che hanno segnato sia la sua carriera sia la sua vita privata, compresa la maternità e un legame sentimentale che ha attirato l’attenzione del pubblico.

Ma qual è il percorso che l’ha portata a Montecitorio? Chi sono le persone che hanno influenzato la sua vita? E come si intrecciano carriera politica e famiglia?

Età e origini di Matilde Siracusano: la storia familiare e gli studi tra Messina e Roma

Nata a Messina nel 1985, Matilde Siracusano cresce in un ambiente dove politica e imprenditoria convivono da sempre. Suo padre, Salvatore Siracusano, è stato un esponente della Democrazia Cristiana, consigliere comunale negli anni Ottanta e assessore ai lavori pubblici della provincia. Accanto alla politica, la famiglia ha costruito un’importante attività nel settore edile con Italiana Costruzioni, oltre a gestire un’emittente televisiva siciliana negli anni Ottanta. Un contesto che ha inevitabilmente influenzato la formazione di Matilde, abituata fin da giovane a osservare dinamiche pubbliche e responsabilità amministrative.

Dopo la laurea in Scienze politiche all’Università di Messina, si trasferisce a Roma per proseguire gli studi alla LUISS School of Government, dove consegue un Master in Affari politici italiani. La capitale diventa il luogo in cui costruisce le prime esperienze professionali: lavora nelle risorse umane di imprese edilizie, collabora con reti televisive siciliane e scrive articoli di cronaca politica per Il Tempo, mostrando una naturale predisposizione al racconto istituzionale.

La carriera politica: dagli inizi alla Camera fino al ruolo nel Governo Meloni

Il percorso politico di Matilde Siracusano prende forma nel 2012, quando inizia a lavorare alla Camera dei deputati con i gruppi parlamentari dell’UDC e di Scelta Civica. Negli anni successivi coordina eventi dei gruppi giovanili e collabora con diversi parlamentari del Gruppo misto, costruendo una rete di relazioni e competenze che la porterà a un passo decisivo.

Nel 2017 Matilde Siracusano aderisce a Forza Italia e nel 2018 conquista un seggio alla Camera dei deputati. Durante la XVIII legislatura partecipa ai lavori della Commissione Difesa e della Commissione Giustizia, impegnandosi in battaglie garantiste e in temi legati al suo territorio, come la demolizione della storica baraccopoli di Messina e il dibattito sul Ponte sullo Stretto.

Nel 2022 viene rieletta e, con la nascita del Governo Meloni, ottiene un incarico di grande responsabilità: Sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento. Un ruolo che richiede equilibrio, capacità di mediazione e una presenza costante nelle dinamiche tra Governo e Camere. La sua attività continua anche nella XIX legislatura, dove partecipa alla Commissione Cultura prima di essere sostituita per via dell’incarico governativo.

Vita privata di Matilde Siracusano: marito, figli e la relazione con Roberto Occhiuto

Accanto alla carriera politica, la vita privata di Matilde Siracusano ha attirato l’attenzione del pubblico per la sua dimensione familiare e sentimentale. È stata sposata con Salvatore Zanna, ufficiale dell’Aeronautica. Dopo la fine del matrimonio, nel 2021 nasce una nuova relazione con Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e figura di spicco del centrodestra.

Dal loro legame nasce Tommaso, venuto alla luce nel 2022. La maternità diventa una parte centrale della vita di Matilde, che si divide tra impegni istituzionali e famiglia con un equilibrio che racconta una donna capace di gestire ruoli diversi senza rinunciare alle proprie responsabilità.

Il rapporto con Occhiuto, spesso raccontato anche dai media, mostra una coppia che condivide impegno politico, visione istituzionale e una quotidianità costruita tra Roma e la Calabria. Una dimensione che arricchisce il profilo pubblico di Matilde Siracusano, rendendola una figura che unisce professionalità, radici familiari e una storia personale che continua a evolversi.