Whatsapp, arriva la funzione che tutti attendevano, addio messaggi vocali!

Per chi come me non ama i lunghissimi messaggi vocali, arriva la vendetta! Finalmente la funziona più attesa di WhatsApp giungerà sui nostri smartphone finalmente la funzione di trascrizione dei messaggi vocali. Addio agli interminabili messaggi vocali con immensi vuoti e che anche a 2x restano interminabili. Al via la versione beta confermato in un recentissimo post della stessa meta, questa opzione consentirà di convertire il messaggio vocali in testuale, ovviamente la casa madre mette le mani avanti dicendo che non potrà essere perfetta. Ma un buon inizio.

Nuova funzione di Whatsapp, come funziona?

Sarò molto semplice usufruire della nuova funzione: basterà premere sul messaggio vocale e selezionare l’opzione “Trascrivi“. Il testo verrà generato automaticamente e apparirà subito sotto il messaggio.

Nessun timore per la privacu, tutto resterà protetto dalla crittografia end-to-end, rendendo il contenuto accessibile esclusivamente al proprietario del telefono.

Whatsapp arriva la funzione – www.blog.whatsapp.com

Whatsapp, arriva la funzione che tutti attendono, come attivarla

Per attivare la trascrizione, è molto semplice, sono nelle versioni BETA al momento basterà aggiornare WhatsApp all’ultima versione disponibile ed andare su: Impostazioni > Chat > Trascrizione dei messaggi vocali > Lingua di trascrizione. Si può anche usare la procedura andando sul messaggi vocali per la prima volta, toccando su Inizia dalla trascrizione vocale, quindi Scegli la lingua, selezionare la Lingua di trascrizione e scegliere quando scaricare il file necessario selezionando Configura ora o Aspetta il Wi-Fi.