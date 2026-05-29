Welfare Days, grande partecipazione a Manfredonia

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WELFARE DAYS 2026, GRANDE PARTECIPAZIONE A MANFREDONIA: DUE GIORNATE DEDICATE AL SOCIALE, ALLE RETI E ALLA CITTÀ CHE SI PRENDE CURA

Grande partecipazione per la seconda edizione dei Welfare Days promossi dall’Assessorato al Welfare del Comune di Manfredonia, che il 27 e 28 maggio hanno trasformato il welfare in uno spazio pubblico di incontro, confronto e partecipazione condivisa.

Momento centrale dell’iniziativa è stata la presentazione pubblica del programma “Manfredonia Operosa e Solidale”, finanziato attraverso il Programma Nazionale METRO Plus e Città Medie Sud 2021–2027, con una dotazione finanziaria di circa 6 milioni e 200 mila euro.

Nel corso dell’incontro, il dirigente Matteo Ognissanti ha illustrato il percorso che ha portato alla candidatura e all’approvazione del progetto, sottolineando come “Manfredonia Operosa e Solidale” rappresenti una concreta opportunità di crescita sociale e occupazionale per il territorio. Il programma prevede percorsi di accompagnamento all’impresa, start up sociali, tirocini formativi, attività di animazione sociale e culturale e servizi dedicati alle famiglie e alla comunità. Tra le azioni previste anche la realizzazione di un Emporio Solidale, pensato come luogo di supporto concreto alle famiglie in difficoltà e presidio sociale di ascolto e accompagnamento.

I rappresentanti di FROM, Davide Di Muri e Sofia Rizzo, hanno invece illustrato le linee di intervento del programma e le opportunità previste per giovani, famiglie, imprese sociali e realtà del Terzo Settore, evidenziando il valore della coprogettazione e del coinvolgimento della comunità locale. Il programma prevede percorsi di accompagnamento all’impresa, start up sociali, tirocini formativi, attività di animazione sociale e culturale e servizi dedicati alle famiglie e alla comunità. Tra le azioni previste anche la realizzazione di un Emporio Solidale, pensato come luogo di supporto concreto alle famiglie in difficoltà e presidio sociale di ascolto e accompagnamento.

Nel corso della presentazione sono stati illustrati dal dirigente ai Lavori Pubblici Michele Prencipe anche i due interventi infrastrutturali previsti dal programma: il futuro Centro Servizi per la Famiglia in Corso Manfredi e il “Cantiere Urbano dell’Innovazione Sociale”, che sorgerà in via Togliatti, accanto alla scuola Madre Teresa di Calcutta.

Il Sindaco Domenico la Marca ha ribadito la necessità di rafforzare il legame tra istituzioni e Terzo Settore, riconoscendo il ruolo fondamentale svolto quotidianamente dalle associazioni nel tessuto sociale cittadino.

L’Assessora al Welfare e Cultura Maria Teresa Valente ha sottolineato come i Welfare Days stiano assumendo una fisionomia sempre più precisa, diventando un momento stabile di confronto e valorizzazione delle reti territoriali. “Questa manifestazione sta crescendo grazie alle persone, alle associazioni e ai volontari che ogni giorno operano sul territorio. Sono orgogliosa del risultato raggiunto e della partecipazione registrata in queste due giornate”, ha dichiarato.

Nel corso dell’incontro è intervenuta anche l’Assessora al Welfare del Comune di Monte Sant’Angelo, Lea Basta, che si è complimentata per l’iniziativa, evidenziando il valore di momenti capaci di mettere in rete territori, esperienze e realtà impegnate quotidianamente nel sociale.

Molto apprezzati anche gli interventi dei rappresentanti del territorio coinvolti nella tavola rotonda dedicata al welfare di comunità: Angela Cosenza della Caritas Diocesana, Stefania Marrone della Bottega degli Apocrifi, Raffaella Trotta del Coworking Smart Lab e Ivan Loriso, che ha portato una testimonianza intensa sul tema della fragilità e della resilienza.

L’incontro è stato moderato con professionalità e sensibilità da Matteo Perillo.

Parallelamente, Largo Diomede ha ospitato stand informativi, spazi dedicati alle associazioni, attività aperte alla cittadinanza e animazione per bambini e famiglie, molto partecipata nel corso delle due serate. Presente inoltre il camper ASL dedicato alla prevenzione, con attività informative e screening gratuiti legati al Pap Test.

Uno dei momenti più significativi dei Welfare Days è stato il conferimento dei riconoscimenti ad alcune realtà del territorio che si sono distinte per il loro impegno sociale e umano.

I riconoscimenti sono stati assegnati alla PASER, alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia e all’Associazione Nazionale Carabinieri per il lavoro svolto quotidianamente a supporto della comunità e durante l’emergenza Covid-19.

Premiate anche Manfredonia Autismo APS, Angeli 2021, ANFFAS Manfredonia, Misericordia Mezzanone, “Un Girasole per la Vita”, “Mi Nutro di Vita” e l’Associazione SS. Redentore per il costante impegno rivolto alle persone fragili, alle famiglie e all’inclusione sociale.

Una menzione speciale è stata inoltre dedicata al dott. Matteo Prencipe, coordinatore di Casa Basaglia, per il lavoro svolto nel costruire percorsi di vicinanza e inclusione rivolti agli ospiti della struttura.

“I Welfare Days si stanno consolidando come uno spazio vero di incontro e partecipazione, capace di mettere insieme istituzioni, Terzo Settore e cittadini. È questo il tipo di welfare che vogliamo continuare a costruire”, conclude l’Assessora Maria Teresa Valente.