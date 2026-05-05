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WELFARE DAYS A MANFREDONIA: IL 27 E 28 MAGGIO I SERVIZI SOCIALI INCONTRANO LA CITTÀ TRA CONFRONTO, RETI E PARTECIPAZIONE

L’Amministrazione comunale di Manfredonia, attraverso l’Assessorato al Welfare e Cultura, promuove la seconda edizione dei Welfare Days – I Servizi Sociali incontrano la città, due giornate dedicate al confronto sui temi del welfare, alla conoscenza dei servizi attivi e al rafforzamento delle relazioni tra istituzioni, Terzo Settore e cittadini.

L’iniziativa si terrà il 27 e 28 maggio 2026 presso il LUC – Laboratorio Urbano Culturale e in Largo Diomede, con un programma che alterna momenti istituzionali, approfondimenti e spazi di partecipazione aperti alla cittadinanza.

“Vogliamo continuare a costruire un percorso che renda i servizi sempre più accessibili e riconoscibili – dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente –. Mettere in relazione istituzioni, operatori e cittadini significa rafforzare la capacità del territorio di rispondere ai bisogni in modo concreto e condiviso.”

“I Welfare Days rappresentano un momento importante per la città – dichiara il sindaco Domenico la Marca – perché mettono in rete esperienze, competenze e servizi che spesso operano quotidianamente senza essere pienamente conosciuti. Rendere visibile questo lavoro significa rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini e costruire risposte più efficaci ai bisogni del territorio.”

La giornata del 27 maggio sarà dedicata alla presentazione degli interventi finanziati dal PN METRO Plus e Città Medie Sud 2021–2027. A seguire, si terranno tavoli di lavoro aperti alla cittadinanza, dedicati ai temi dei tirocini e del ruolo del terzo settore, nonché all’animazione e ai bisogni emergenti. Quest’anno anche riconoscimenti per le associazioni che si sono distinte sul territorio.

Il 28 maggio sarà invece dedicato ai “Racconti di comunità”, uno spazio di condivisione in cui le realtà del territorio potranno raccontare esperienze e percorsi, affiancato dagli stand del volontariato in Largo Diomede, pensati per favorire l’incontro diretto con i cittadini e la conoscenza dei servizi disponibili.

Durante entrambe le giornate sarà possibile incontrare associazioni, enti e operatori del territorio, conoscere le attività in corso e approfondire le opportunità offerte alla cittadinanza.

Per partecipare e riservare gratuitamente uno stand informativo è necessario compilare il modulo online disponibile al seguente link: https://forms.gle/JKvm8hYwHx4D9vz68. Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 15 maggio 2026.

I Welfare Days rappresentano un’occasione per rafforzare il dialogo tra servizi e cittadini e per valorizzare il lavoro quotidiano di chi opera sul territorio, contribuendo alla costruzione di risposte più efficaci e condivise.