Weekend di Ognissanti, la tendenza meteo

Redazione28 Ottobre 2025
Tendenza meteo: fase di maltempo tra fine ottobre e Ognissanti
Fonte Meteo.it

Venerdì 31 ottobre il fronte avanzerà ulteriormente con una fase instabile, caratterizzata da rovesci o temporali sparsi localmente anche forti, che attraverserà il Sud e la Sicilia.

L’evoluzione successiva per il fine settimana di Ognissanti si presenta ancora molto incerta. Le attuali proiezioni vedrebbero ancora un temporaneo rigonfiamento di un’alta pressione dal Nord Africa verso il Mediterraneo centrale ma con estensione limitata al Centrosud dove dovrebbero tornare a prevalere condizioni stabili e asciutte sempre associate a clima mite. Il Nord invece dovrebbe rimanere esposto ad un umido flusso sud-occidentale. Sabato ancora molte nuvole ma pochi fenomeni isolati concentrati lungo le Alpi e in Liguria; domenica invece possibile arrivo di un fronte più organizzato con calo termico e piogge più significative che la sera potrebbero coinvolgere anche la Toscana. 

